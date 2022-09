Souvenez-vous du HAF 700 EVO, un monstre de verre et de métal élaboré pour marquer les esprits et faire renaitre la gamme HAF d'antan ! Cooler Master avait présenté l'engin en février dernier lors de son Chronos Summit, il avait ensuite subi son premier test un peu plus tard en mai. D'ailleurs, tant que nous y sommes, sachez que le monstre est récemment venu encombrer Thierry, qui va donc se faire une joie de l'évaluer à sa sauce très prochainement !

Bref, le HAF 700 EVO est un boitier de tous les superlatifs et auquel l'on ne connait que peu de limites, le prix plutôt excessif reflète d'ailleurs très bien ce statut. Mais si on vous disait qu'il serait bientôt possible de s'offrir une bonne partie des capacités et qualités du HAF 700 EVO pour un peu moins cher ? C'est précisément ce que fait le HAF 700, qui cherche pour le coup à offrir peut-être un meilleur équilibre entre esthétique et fonctionnalité, et ce toujours dans l'esprit HAF, naturellement.

En effet, si les dimensions sont parfaitement identiques, le HAF 700 a tout de même été allégé de plusieurs kilos, preuves que des concessions ont été faites par-ci et par-là. Heureusement (ou pas), elles sont d'abord esthétiques, le changement le plus flagrant étant le ravalement de la façade, moins élaborée et lumineuse, et plus ouverte. En contrepartie, les deux ventilateurs 200 mm y sont désormais ARGB. Elle paraitra d'ailleurs peut-être un poil plus en accord avec le style des HAF d'antan que celle du HAF 700 EVO. Accessoirement, le miroir infini installé dans ce dernier a aussi disparu.

Sur le plan technique, le HAF 700 se différenciera de son grand frère avec un espace sensiblement réduit pour le stockage, ainsi qu'un nombre de filtres moindre, ce que l'addition de mesh est toutefois certainement censée compenser. Enfin, le nouveau modèle n'inclura pas de bracket PCIe 4.0 pour monter le GPU à la verticale.

Si ces concessions vous sont acceptables, il vous faudra ensuite aussi accepter que le prix soit tout de même encore de 360 € ! Certes, ça en fait déjà 140 de moins que le modèle EVO, mais cela n'en reste pas moins une somme plutôt conséquente pour un boitier. Cela dit, compte tenu de ses caractéristiques, le HAF 700 ne manque assurément pas d'arguments à faire valoir, à vous de décider si ce sont les bons et si le jeu en vaut la chandelle - ce que vous pourrez par ailleurs faire à partir du début du mois d'octobre.