Un max d'equipement

Vous vous souvenez du NR200P de Cooler Master, ce boîtier Mini ITX/DTX qu'on avait adoré bidouiller avec vous ? Bon ça fait un peu plus d'un an, alors on vous pardonne si ça n'est pas le cas. Pour vous rafraîchir la mémoire, ça se passait courant septembre 2020 et nous avions découvert ensemble cette petite pépite du SFF. Dans pas moins de 18 litres, on pouvait caser un peu tout ce que l'on voulait. L'intérieur était modulable à minima, mais il y avait de quoi faire. Plus tard le modèle s'est vu décliner en plusieurs coloris, allant de l'orange au rose, en passant par le mauve et le turquoise. Mais voilà, le fabricant n'en a pas fini avec ce boîtier largement plébiscité et nous sort une version max ! Max parce qu'il a grossi ? Max parce qu'il arrive au bout de ses capacités ? Pour vous répondre, allons faire le tour du proprio, puisque nous en avons un sous la main !