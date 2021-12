20 ans après le tout premier de la série, c'est aujourd'hui Halo Infinite qui arrive sur nos machines, et plus précisément sur PC Windows en plus des traditionnelles consoles Xbox (ici Series et One) dont la renommée est en partie liée à l'essor de cette franchise prolifique. Et s'il fallait se contenter du mode multijoueur depuis le mois de novembre, la campagne solo est désormais accessible, depuis le 8 décembre, l'occasion de sortir la loupe numérique pour voir comme se comportent les pixels. Un constat va malheureusement vite s'imposer, comme on pouvait s'y attendre.

Et ce constat, on en prend la pleine mesure en faisant tourner notre RTX 2080 Gaming OC de test afin d'afficher le dernier titre de Xbox Games Studios en ultra haute définition, i.e. en 4K UHD, soit une définition de 3840 x 2160 pixels. Toujours dans la même optique, nous choisissons de comparer les presets extrêmes que propose le titre dans ses options, à savoir le preset Ultra, un grand classique du rire, et le preset Faible (Low), histoire de voir si les différences sautent aux yeux ou pas.

Force est de reconnaître qu'il faut se lever de bonne heure pour apercevoir des nuances, hormis les classiques ombres et l'occlusion ambiante plus ou moins marquée. Quasiment aucun changement sur les textures, sur la géométrie ou sur l'aliasing. Bref, de quoi nous faire penser qu'il s'agit là d'un portage console avant tout, d'autant que les différences de frame rate sont là pour renforcer cette idée. L'avantage, c'est que même en Low le jeu n'est pas moche du coup, mais bon, on aurait aimé pouvoir gratter pour assurer au moins un 60 ips constant en toutes circonstances, c'est ballot.