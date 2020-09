Petit, mais pas (trop) étriqué

Cooler Master nous livre son nouveau boîtier Mini ITX, le MasterBox NR200P. Nous parlions il y a peu de ce modèle tout en sobriété, qui se veut accessible et dans l'air du temps. Le design fait dans la modestie, ce qui est loin des standards RGB de ces dernières années. Le volume lui, d'une vingtaine de litres, ne permettra pas toutes les folies, mais la marque nous promet tout de même de la place pour se faire plaisir avec du watercooling et un gros GPU ! Reste à connaître les performances de ce mini boîtier une fois lancé dans l'arène. Ça tombe bien, notre configuration est (enfin...) en place et on peut le faire chauffer.