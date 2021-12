Il est sorti il y a quelques semaines, certes, mais il reste un jeu majeur de cette fin d'année, surtout avec les fêtes qui se pointent et les étrennes de la fameuse tata Jeanine. Forza 5, c'est le jeu de caisses monde ouvert, avec des graphismes il faut l'avouer excellents, une bonne sensation de vitesse, une liberté de faire beaucoup de choses et souvent du grand n'importe quoi comme grimper un flanc de volcan éteint avec une Corvette, et du fun arcade. Alors un p'tit test GPU ne se refuse pas, comme un doigt... de digestif à la fin d'un repas !

Guru3D a réalisé le sien, selon les 3 définitions majeures, et a pris la peine de tester avec le ray tracing activé, dont on sait qu'il ne l'est pas dans le jeu, mais que dans Forza Vista, le garage virtuel. Il en ressort que le titre est plutôt favorable aux GeForce, puisqu'une RX 6900 XT se hisse sous une RTX 2080 Ti et toutes les Geforce RTX 30 sous la RTX 3070 en FHD, passe devant la RTX 2080 Ti en QHD, et juste devant la RTX 3070 Ti en UHD. Pour autant, les moyennes sont bonnes, surtout quand on connait la richesse visuelle du jeu, et la qualité du rendu. Toutefois, la RX 6600, comme nous l'avions vu dans notre test, est en retrait sur toutes les définitions, se faisant même surclasser par la plus faible RTX du panel, la RTX 2060. Le bus doit y être pour quelque chose, malgré les 32 Mo d'Infinity Cache. Bref, y a bon, on peut jouer !