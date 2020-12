Écrit par Thierry C. | 14 Décembre 2020

Test • Razer Tomahawk ATX et Tomahawk ITX

Un boîtier pour les grands et un pour les petits !

Razer, c'est cette marque aux serpents verts qui sévit dans le monde du gaming depuis 1999. On la connaissait pour ses souris, ses claviers, ses casques aussi. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui ce sont les boîtiers PC, puisque la marque américaine lance non pas un, mais deux Tomahawk. Si d'ordinaire il s'agissait de partenariats (Lian li, Maingear, NZXT...), ici le fabricant réclame la paternité des produits que nous allons présenter, mais vous verrez qu'on devine facilement qui est la maman. Souhaitons la bienvenue aux Tomahawk ATX et Tomahawk ITX, que nous vous présentons de ce pas.

• Côté street price, ça dit quoi ?