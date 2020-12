La sortie des cartes graphiques de dernière génération est peut-être intéressante sur l'exposition des nouvelles technologies chez chaque fabricant, toutefois c'est un fiasco total sur la gestion de la vente et de la production, laissant le doute planner et les ragots de comptoir se balader tranquillement sur le Net. Pourtant, des explications plus sérieuses sont plausibles, et si la situation est bien liée à des erreurs stratégiques touchant autant les rouges que les verts, il ne faut pas mettre de côté les difficultés de plus en plus grandes à produire des puces toujours plus complexes, où garantir la fiabilité et la qualité demande un travail colossal.

De ce fait, il semblerait que ce soit chez les verts où les soucis de production dans les usines Samsung commencent à se faire entendre. En effet, selon Digitimes, il n'est pas improbable que les lignes de production du géant coréen ne soient pas totalement à la hauteur pour combler la demande de cartes RTX 3000, avec de possibles soucis de rendement. Une information qui pourrait être intéressante sur le fond, puisque cela nous permettrait de mieux comprendre pourquoi ces cartes sont inaccessibles. De plus, le procédé 8LPP est censé être un node peu coûteux et prévu pour fabriquer facilement des puces, donc cela rend les choses un peu confuses.

Cependant, il faut garder quelques pincettes, car il s'agit pour l'instant d'une information sans source ou preuve encore, alors que Samsung n'est pas un débutant dans le domaine. Il n'est pas improbable que derrière, NVIDIA ait pris son temps avant d'ordonner le lancement de la production, sans prendre en compte les capacités réelles des usines coréennes. Un autre point, la complexité des derniers GPU est très impactante, donnant une situation similaire du côté rouge de la force, qui pourtant se fournit sur 7 nm de chez TSMC réputé, limitant un peu l'impact réel de la production. Bref, même si nous tenons une piste sur cette pénurie, cela ne veut pas dire que les fabricants sont totalement excusables, mais bien au contraire : cela signifierait que la préparation en amont n'a pas été à la hauteur, qu'importe la couleur de vos calculs graphiques. (source : Digitimes)