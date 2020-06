La puissance d'un PC gaming dans une boîte a chaussure

La première fois que nous avons parlé de cette bestiole c'était au mois d'octobre dernier. Une fuite montrait quelques visuels d'un micro PC produit par Intel et annoncé comme modulaire. Il s'agissait d'un prototype bien avancé du NUC 9 Extreme Kit, un mini PC capable de poutrer du desktop dans 5 litres de volume. On trouvait dans ce petit châssis The Element d'Intel, une Compute Card géante sur port PCIe, et deux slots d'extension vacants. Aujourd'hui les choses sont plus concrètes puisque nous avons entre les mains le NUC 9 Extreme Kit "Ghost Canyon" qui n'a plus rien d'un fantôme. Compute Element va-t-il rendre cette solution de mini PC modulaire et pérenne ? C'est ce que nous allons voir avec une présentation détaillée de la machine.