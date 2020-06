Il y a quelques jours, nous apprenions qu'EA et Motive bossaient sur un jeu de guerre dans l'univers Star Wars. Cette fois, point de sabres et autres wookies, ni de bêtes poilues au look pas possible, il s'agit de bataille spatiale. La règle est simple, 5 vaisseaux légers contre 5, Empire vs Rebelle, et une fois l'escouade détruite, il faut canarder jusqu'à l'explosion le vaisseau mère qui accompagne chacun des deux camps. Hier, il y a eu une démonstration de gameplay, pour laquelle nous étions au courant grâce au ragot d'un de nos lecteurs sur le billet de lancement, nous le remercions pour le tuyau.

À la vue de cette vidéo, on peut dire que l'univers est respecté, que ça semble bien tonique, la bande-son aidant grandement à l'immersion. C'est coloré, la maniabilité semble répondre au pwal, c'est propre mais il y a un mais : 5 contre 5 en univers ouvert, c'est vide là où les films proposaient des tas de vaisseaux se croisant de partout, on se serait cru sur l'A9 en plein mois de juillet. Autre limitation, le jeu n'aura que la vue 1re personne, il ne sera donc pas possible de jouer en vue extérieure, les développeurs certifiant avoir pensé le gameplay dans cette optique d'immersion.

Il est vrai que le jeu souffle le chaud et le froid, aussi il faudra attendre le 2 octobre pour avoir un avis définitif, mais il reste un goût d'inachevé pour les raisons évoquées ci-dessus. Laissons-lui sa chance quand même !