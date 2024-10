Les ordinateurs IA ne galvanisent pas les ventes

Sans faire offense au Dr Jon Peddie, lequel analyse périodiquement l’état du marché des composants PC — le dernier rapport relayé dans nos colonnes traite de l'hégémonie de NVIDIA sur le secteur des GPU dédiés, — il n’y pas que le JPR qui scrute les expéditions d’ordinateurs ; l’IDC, l’International Data Corp, a le même sacerdoce. L’étude publiée le 8 octobre dévoile une baisse de 2,4 % en glissement annuel des livraisons de PC clients au troisième trimestre 2024. Les analystes s’attendent à une croissance modérée, c’est-à-dire à un seul chiffre, pour 2025.

Une baisse en glissement annuel

IDC a recensé 68,8 millions d'unités expédiées (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, stations de travail) au cours du trimestre qui vient de s’achever. C’est moins que les 70,5 millions du troisième trimestre de 2023, mais plus que les 64,9 millions du second trimestre 2024. Ceci dit, IDC précise qu’une stratégie globale de reconstitution des stocks a entraîné une augmentation inhabituelle des expéditions au cours de cette période, laquelle a logiquement eu une incidence sur celles du trimestre précédent.

Selon le rapport, la demande s’est principalement concentrée sur des systèmes d’entrée de gamme ; demande en partie soutenue par la rentrée scolaire dans les pays occidentaux, notamment en Amérique du Nord. Une autre raison de la croissance, en particulier dans les entreprises, et l’anticipation de la fin du support de Windows 10. Microsoft prévoit en effet d’abandonner cette version de son système d’exploitation l’année prochaine, en octobre 2025. À ce propos, le rapport d’IDC précise que le Japon est leader de cette tendance, avec une croissance à deux chiffres au troisième trimestre 2024 ; ajoute que d’autres régions devraient suivre au cours des prochains trimestres.

Au sujet des machines IA, nouvelle marotte des fabricants de PC et concepteurs de puces, le rapport suggère que « les PC Copilot+ de Qualcomm, les puces équivalentes d'Intel et d'AMD ainsi que les Mac basés sur le M4 d'Apple devraient stimuler le segment haut de gamme dans les mois à venir ». Linn Huang, un membre d’IDC, ajoute : « Bien que nous nous attendons à ce que l'IA devienne omniprésente à la fin de cette décennie, la montée en puissance vers le marché de masse prendra plus de temps que prévu, à l’horizon 2026. L'année en cours et celles à venir seront principalement consacrées au développement de logiciels, à des cas d'utilisation spécifiques envers des publics cibles pour ce matériel doté de capacités IA ».

Pour faire un résumé à la sauce aigrie pas douce, nous comprenons qu'il n’y a pas de demande particulière de la part des utilisateurs grand public pour le moment ; mais que les manœuvres des acteurs du marché pour fabriquer ce besoin porteront leurs fruits d’ici quelques mois. Les deux baguettes agitées par les marionnettistes : celle du matériel — rendre arbitrairement des PC obsolètes (fin de Windows 10), par exemple ; celle des logiciels, avec de nouvelles perspectives récréatives et productives. Et bien que les passionnés de PC ne soient pas disposés à payer davantage pour des fonctionnalités IA à ce stade, au vu des forces en présence, mais aussi de l’engagement moindre requis du côté des consommateurs, nul doute que cette mode des PC IA sera effectivement moins fugace que celle du métavers (vous vous souvenez, cet exaltant monde virtuel que certains visionnaires qualifiaient, à une époque, de « révolutionnaire », « d’incontournable », nous en passons et des meilleurs).

Quoi qu’il en soit, dans une précédente publication (datée de juin 2024), IDC précisait bien « qu’à long terme, les PC IA ne sont pas susceptibles de stimuler le volume des livraisons, mais ils devraient entraîner une augmentation des prix de vente moyens ». Ce même rapport ajoutait qu'en dépit d'un remplacement progressif du parc avec des machines équipées de NPU, pour les particuliers, « il ne sera pas facile d'éduquer les utilisateurs sur les avantages de l'IA sur l'appareil par rapport aux solutions basées dans le cloud ». De fait, pour le moment, le cloud reste un prérequis pour certaines fonctionnalités IA pourtant gérées localement par le NPU des processeurs des ordinateurs Copilot+ : c’est le cas de Cocreator in Paint, entre autres, pour lequel Microsoft justifie cette contrainte par sa volonté de garantir une « utilisation sûre de l'IA ».

Pour finir et ouvrir sur un autre registre, Lenovo est resté le premier fournisseur de PC. L’entreprise chinoise a accaparé 24 % du marché (16,5 millions d’unités). Elle est suivie par deux sociétés états-uniennes : HP et Dell. Enfin, notez qu’au troisième trimestre 2024, Asus est passée devant Apple.

Le mot de la fin pour Bryan Ma, vice-président du Worldwide Device Trackers d'IDC : « Après deux trimestres de croissance modérée, le marché se repose avant la période des achats de fin d'année. Les risques de baisse demeurent dans l'environnement géopolitique actuel, mais nous pensons qu'il y a suffisamment d'éléments positifs pour que le marché atteigne une croissance modeste à un chiffre l'année prochaine. »