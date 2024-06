Asus met au monde sa troisiÃ¨me gÃ©nÃ©ration dâ€™alimentations ROG Thor

Asus présente la troisième édition de sa ligne d'alimentations nommée en l’honneur du dieu du tonnerre dans la mythologie nordique, avec la ROG Thor 1600W Titanium III. Cette série n’a pas plusieurs siècles, tout juste quelques années : la première édition remonte à 2018. En 2022, l’entreprise taïwanaise avait renouvelé sa gamme en introduisant les Thor II.

Passage à l'ATX 3.1

Cette cuvée 2024 adopte les normes les plus récentes, à savoir l’ATX 3.1. Pour mémoire, le principal changement apporté par l'ATX 3.1 a été l'introduction du connecteur d'alimentation 12V-2x6, lequel a remplacé le problématique connecteur 12VHPWR de l'ATX 3.0. De fait, la précédente génération de ROG Thor nécessitait un adaptateur pour le 12VHWPR.

Pour l’instant, le seul bloc Thor III dévoilé par Asus est le modèle ROG Thor 1600W Titanium. La précédente série comprend aussi des alimentations de 1000 W et 1200 W. Ces derniers sont toutefois certifiés 80 PLUS Platinum et non Titanium. Au cas où les 1600 W ne suffiraient pas, Asus évoque un mode TURBO qui « maximise la puissance délivrée pour l'overclocking et les charges de travail exigeantes ».

Gamme ROG Thor ROG Thor II ROG Thor III Puissances proposées 850W/1200W 1000W/1200W/1600W 1600W ATX Standard ATX 2.x ATX 3.0 ATX 3.1 Efficacité 80 PLUS Platinum 80 PLUS Platinum / Titanium 80 PLUS Titanium Affichage OLED Oui Oui Oui (détachable)

La nouvelle version conserve des GaN MOSFET (MOSFET au nitrure de gallium) et « un stabilisateur de tension intelligent breveté ». Elle a toujours son écran OLED pour afficher la consommation en temps réel. Mais celui-ci est désormais magnétique afin d’être positionné d’un côté ou de l’autre de l’alimentation. Dommage que la marque n’ait pas poussé le concept jusqu’au bout en proposant carrément un port de connexion à l’arrière du bloc d’alimentation qui aurait permis d’installer l’affichage directement en dehors du boîtier.

L’autre caractéristique inédite de cette ROG Thor 1600W Titanium III par rapport au précédent modèle est donc l'ajout de deux connecteurs d'alimentation 12V-2×6. Bien sûr, nous sommes toujours face à un bloc 100 % modulaire.

Le bloc reste couvert par dix ans de garantie. Pour le moment, Asus n’a pas communiqué beaucoup de détails et la fiche technique est pour le moins sommaire. Les prix et la date de sortie sont également inconnus. Pour votre gouverne, le dernier tarif affiché pour la ROG THOR 1600W Titanium II chez Materiel.net était de 849 euros.

Une fiche technique minimaliste © Asus