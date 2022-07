Dans la série des casques VR, le Quest 2 de Facebook/Meta est définitivement bien implanté, avec pas moins de 49 % des parts de marchés selon les statistiques d’utilisation de Steam. Cependant, tonton Zucc est loin d’être le seul à manufacturer des bousins du genre : c’est aussi le job de Pico, une boite passée inaperçue sur le Comptoir, en dépit de ses quatre modèles précédents : le Goblin en 2016, le Neo CV en 2017, le G2 4K en 2019 et le Neo 3 Pro en 2021, tous autonomes,

Si la firme appartient depuis août 2021 à ByteDance, la maison-mère du réseau social TikTok, l’acquisition ne semble pas avoir dégradé les projets initiaux de Pico, en témoigne leur récente déclaration à la FCC (commission de l’oncle Sam chargé des certifications en matière de communication et ondes). Il serait question de deux modèles : un Pico 4 et un Pico 4 Pro, dont le second aurait la délicate attention d’offrir le tracking du visage et des yeux : reste à voir comment cela sera intégré une fois en jeu.

Pour le reste, les deux versions moulinent sous Android Q et sont équipées d’un SoC de chez Qualcomm, sans plus de précision : peut-être un 8 (+) Gen 1 ? Ou un modèle encore non annoncé dédié à la VR ? De côté de la concurrence, Meta aurait dans les cartons un complément à son Quest 2, mais sur le segment haut de gamme (comptez facilement 800 biftons selon les dernières rumeurs) : dans ces conditions, pas sûr que le modèle de Pico soit très accessible. Affaire à suivre ! (Source : Protocol via UploadVR)