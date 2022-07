Bientôt plus besoin de compte Facebook pour votre casque VR Quest !

C'est un sujet qui avait fait causer en 2020 avec le lancement du Quest 2, à partir duquel le propriétaire d'Oculus, Facebook/Meta, avait décidé d'obliger l'enregistrement de l'utilisateur avec son compte Facebook pour pouvoir utiliser le casque, alors que l'entreprise avait un peu plus tôt déjà entamé une fusion de l'écosystème d'Oculus avec Facebook. Ce fut un comble pour diverses raisons, parfois liées à des considérations de vie privée et à une certaine résistance face à l'intégration encore plus poussée dans le quotidien du célèbre aspirateur de données personnelles, parfois liées au fait qu'un acheteur de casque Quest 2 au compte Facebook bloqué se retrouvait ainsi dans l'impossibilité d'utiliser son appareil...

Cette décision de la part de l'équipe Zuckerberg fut indéniablement une grosse erreur très mal accueillie, l'image de marque de Facebook était à ce moment-là déjà loin d'être bonne auprès du public et cette affaire n'avait rien arrangé. Tout cela avait même encouragé des récompenses et de nombreux efforts pour l'élaboration de jailbreaks du casque Quest 2. La légende dit que cette controverse aurait également contribué à motiver le renommage de Facebook en Meta entre-temps et la mise en place d'une nouvelle segmentation.

Il fallut donc du temps à l'entreprise, ce n'est que l'année dernière que Facebook avait enfin admis enfin son erreur en annonçant que les casques Oculus Quest n'allaient prochainement plus avoir besoin d'un compte Facebook pour fonctionner et accessoirement que la marque Oculus allait disparaitre pour de bon au profit de la nouvelle identité Meta du groupe. C'est à présent sur le point de se concrétiser, à partir du mois prochain les casques VR de Meta profiteront de comptes dédiés baptisés Meta Horizon et les comptes Oculus existants seront en principe automatiquement transformés.

Il ne sera donc plus nécessaire de disposer d'un compte Facebook pour se servir de son casque. Se faire bannir de Facebook pour x ou y raison(s) ou supprimer son compte Facebook n'aura ainsi plus pour conséquence d'être coupé de son Quest. Les utilisateurs pourront toujours choisir de lier ensemble leurs comptes Meta, Facebook et Instagram pour débloquer des « expériences connectées » dans leur monde virtuel. Naturellement, quoi qu'il arrive, vos données se retrouveront toujours entre les mêmes mains. À voir si cette modification sera suffisante pour convaincre le public intéressé par un casque Quest, mais qui était peut-être jusqu'à présent réticent face à l'obligation d'user d'un compte Facebook. (Source)