On ne connait pas son nom : RTX 4090 Ti ? RTX Titan Q ? Mais selon la toile, il y aurait bien une carte qui utiliserait le gros GPU AD102. En soi, ce n'est pas une découverte puisque NVIDIA le fait tout le temps, les GTX Titan, puis RTX Titan, RTX 3090 Ti, toutes ont utilisé, tôt ou tard, la version complète du plus gros GPU vert. Par contre, celle qui sera animée par l'AD102 complet devrait défoncer. Il faut dire que tout est fait pour ça : le PCB serait le PG137-SKU0, le GPU au max AD102-450-A1, 18176 cuda cores FP32, 48 gigots de GDDR6X à 24 Gbps, et la consommation totale serait de l'ordre de 800 W.

Par rapport à sa supposée petite soeur la RTX 4090, il y aurait 1792 cuda cores (mieux que les 256 qui séparent RTX 3090 et sa version Ti), la bande passante serait meilleure puisque la cadette devrait avoir de la GDDR6X à 21 Gbps. Ça plus une conso plus élevée (la RTX 4090 serait à 450 W), vous avez là un facteur déterminant qui devrait autoriser des fréquences plus élevées, et donc des perfs meilleures par rapport à la RTX 4090.. À condition que le refroidissement suive. Car à 800 W, on se demande bien ce qu'il sera proposé pour y parvenir, pas sûr que les AIO de 360 suffisent pour cela, quasiment certain même. 5 slots ? Qui sait ? NVIDIA devrait, en toute logique, la destiner à ceux qui veulent bosser, mais qui ne peuvent taper dans le segment pro à base de Hopper, ça sera hors de prix si ça existe, mais possible malgré tout pour ceux dont le rendu est le métier... À la maison !