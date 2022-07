Backblaze fait le point sur l'espérance de vie de ses disques durs 4 To, 8 To, 12 To et 14 To

Une fois de plus, Backblaze a pris le temps de partager avec le public des informations pratiques et intéressantes sur la fiabilité des disques durs. Cette fois-ci, l'opérateur s'est tout particulièrement penché sur les statistiques de l'espérance de vie pour les différentes marques de disques durs en activité dans ses serveurs, une manière de répondre, au moins en partie, à la question de « combien de temps mon disque dur va-t-il tenir ? » ! Naturellement, vous vous en doutez bien que la réponse n'est pas tranchée, les résultats varient forcément entre les marques, mais parfois aussi entre les modèles d'une même marque, ainsi que les différentes capacités. L'analyse de Backblaze s'étale d'avril 2013 à mars 2022 et prend en compte les disques durs actifs en quantité suffisante dans ses serveurs sur cette période pour l'application de la courbe d'endurance de Kaplan-Meier.

L'analyse commence avec deux disques durs de 4 To, l'un de chez HGST et l'autre de Seagate. Premier constat, la courbe a de quoi faire peur, surtout si vous avez un disque de chez Seagate en ce moment dans votre machine. Au bout de 72 mois, « seulement » 81 % environ des ST4000DM000 étaient encore opérationnels, soit 19 pannes pour 100 disques. À l'inverse, 97 % des exemplaires de HGST ont survécu jusqu'en 2022. À l'échelle de Backblaze, cela aura donc correspondu à 4200 plus de pannes chez Seagate par rapport à HGST, soit environ 2 disques durs par jour.

Il faut noter que le modèle HGST vise spécifiquement le segment entreprise, domaine où la fiabilité est primordiale. À l'inverse, le ST4000DM000 est une référence mainstream. Le HGST coute également entre 1,2 et 1,5 fois plus cher que l'équivalent de Seagate et ce dernier fut également bien plus facile à sourcer. Néanmoins, Backblaze admet que l'argent économisé à l'achat fut ensuite perdu avec le temps et les efforts dépensés pour le remplacement des unités Seagate défectueuses. À l'époque (2013 à 2015), les preuves de la supériorité des disques durs HGST étaient cependant encore largement anecdotiques et ce n'étaient encore que le début de la collecte des données sur la fiabilité.

Fabricant Marché Modèle 4 To Nb de disques en opération Fails Total des jours de fonctionnement Taux de panne HGST/WD Entreprise HMS5C4040BLE640 12 728 343 30 025 871 0,40 % Seagate Mainstream ST4000DM000 18 495 4581 68 104 520 2,45 %

On passe ensuite aux modèles de 8 To. Dans ce cas, Backblaze a choisi deux exemplaires de chez Seagate, à la différence que l'un est un modèle orienté pro disposant d'une garantie de 5 ans, tandis que l'autre est destiné au grand public et dispose d'une garantie de 2 ans. On voit ici que l'espérance de vie est initialement la même, jusqu'à l'aube du 24e mois. Après quoi, les lignes se séparent un peu, mais contre toute attente, c'est le disque dur grand public qui signa le meilleur taux de survie, avec 95 % de survivants après 5 ans, contre 93,6 % pour la référence Exos ! Eh non, Backblaze confirme, il n'y a pas eu d'erreur ni d'inversion des données ! Comme quoi, tous les disques « pros » ne se valent pas non plus... Cependant, pour Backblaze, les deux disques durs s'en sont tout de même plutôt bien sortis.

Marché Modèle 8 To Seagate Nb de disques en opération Fails Total jours de fonctionnement cumulés Taux de panne Mainstream ST8000DM002 9678 628 19 815 919 1,13 % Entreprise ST8000NM0055 14323 915 24 999 738 1,35 %

On est passé à trois pour l'évaluation de l'endurance des disques durs de 12 To, une capacité qui ne se destine déjà plus à tout le monde. Backblaze a ici choisi trois modèles pour lesquels il disposait au moins de 2 ans de statistiques afin de pouvoir évaluer leur espérance de vie. Pour les trois, au moins 98 % des unités devraient tenir pendant deux ans, mais sur la durée, c'est encore une fois le HGST (qui existe par ailleurs aussi dans le commerce avec un autocollant WD) qui sort gagnant sur la durée. Backblaze précise aussi que le premier coute 413 $ chez Amazon, le second 249 $ et le dernier 319 $, notamment pour souligner le fait que les prix sont avant tout fixés en fonction de l'offre et de la demande, et que le critère de la fiabilité n'est certainement pas pris en compte dans le calcul de la tarification. Les deux modèles Seagate illustrent bien cet état des faits, où le moins cher des deux s'est au final avéré être le plus fiable.

Fabricant Modèle 12 To Nb de disques en opération Fails Total des jours de fonctionnement Taux de panne HGST/WD HUH721212ALN604 10 813 148 11 813 149 0,48 % Seagate ST12000NM001G 12 269 104 6 166 144 0,63 % Seagate ST12000NM0008 20 139 449 14 802 577 1,12 %

On en arrive ensuite aux disques durs de 14 To, où l'on se retrouve cette fois-ci en présence d'une référence de chacun des trois principaux constructeurs. Tous font preuve d'une excellente fiabilité, avec au moins 99 % de survivants passé au moins 12 mois en service. Seagate est à nouveau un peu en retrait, tandis que Western Digital se trouve en tête, comme souvent, et Toshiba au milieu. Néanmoins, c'est un constat à tempérer étant donné la marge très faible, la différence est à ce stade relativement négligeable. Malheureusement, à l'exception de Toshiba, les données sont encore insuffisantes pour évaluer l'espérance de vie sur le long terme. En attendant, les choses semblent assez mal engagées pour l'unité de chez Toshiba, dont le taux de panne semble soudainement s'accélérer après 22 mois de fonctionnement, avec une évolution de la courbe bien en deçà de la projection de Backblaze pour ce modèle en particulier, avec 97 % de survivants après 3 ans contre 98 % projetés. Il n'est donc pas impossible à ce que Toshiba finisse ici par se retrouver en 3e position et Seagate en 2e.

Fabricant Modèle Nb de disques en opération Fails Total des jours de fonctionnement Taux de panne Toshiba MG07ACA14TA 38 120 454 19 834 886 0,83 % WDC WUH721414ALE6L4 8268 35 3 941 427 0,33% Seagate ST14000NM001G 10 734 123 4 474 417 1,00 %

Et voici pour aujourd'hui ! Cela fait déjà pas mal de choses à digérer. D'une part, on peut en déduire que les disques durs de Western Digital (et donc ceux signés HGST) sont généralement plus fiables, mais souvent aussi plus chers. Cela semble particulièrement vrai pour les disques durs de moins de 8 To. À ce propos, il faut justement aussi garder à l'esprit que les disques durs plus gros ont en principe été conçus et construits beaucoup plus récemment, ce qui veut dire qu'ils ont aussi pu profiter des nouvelles avancées dans ce domaine. Par conséquent leur espérance de vie semble globalement meilleure. Autrement dit, acheter un disque dur de plus grande capacité n'est peut-être pas une mauvaise idée si le budget le permet et sinon pour le reste, il y a le SSD, qui, aux dernières nouvelles, ne s'en sortait pas trop mal en matière de fiabilité chez Backblaze. Allez, la suite au prochain épisode ! (Source : Backblaze, via Tom's)