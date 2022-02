Le PlayStation VR 2 est au programme, mais on ne sait pas pour quand !

Alors que l’Oculus Quest 2 est en tête du classement mensuel de composition des PC d’après Valve avec 46 % (soit une hausse spectaculaire de 6,4 points en un mois !), et que le Steam Deck monopolise une grande partie de l’actualité côté consoles, voilà que Sony y va également de ses annonces. Rassurez-vous, il n’est nullement question d’une PlayStation 6 — voilà qui ne serait guère compatible avec l’emploi du temps habituel, mais d’un sympathique refresh du casque de réalité virtuel PlayStation VR.

Dévoilé dans une succession de posts sur le blog dédié à la console, le casque a été prévu pour être esthétique (s’il doit trôner 24 h/24 à côté de la console, l’argumentaire est plutôt cohérent). Sans s’attarder sur les courbes autant que le marketing (« la forme circulaire de l’orbe représente le champ de vision à 360° que le joueur ressent lorsqu’il entre dans le monde de la réalité virtuelle »...), le choix bicolore a du cachet sans virer vers le mauvais goût, et l’ensemble dégage une cohérence bienvenue. Cependant, nous émettons des réserves quant à la tenue du casque, attaché par unique anneau à la tête. Au niveau des caractéristiques, le bousin est (malheureusement) filaire au moyen d’un unique câble USB-C, affiche de la 4 K HDR au moyen de 2000x2040 pixels par œil : de quoi fournir 110° de champ de vision horizontal, le tout pour 90 ou 120 Hz de fréquence de rafraîchissement. Encore faut-il que les FPS des titres suivent ! Rajoutez un retour haptique et un système de suivi du mouvement intégrés aux nouveaux contrôleurs PS VR2 Sense, ainsi que des capteurs de mouvement oculaires, et voilà un sérieux concurrent sur la scène VR.

Au niveau de la date de disponibilité comme des tarifs, rien n’est encore officiel. Néanmoins, la concurrence face au Quest 2 (299 $) sera rude ; d’autant plus que, à titre de comparaison, le premier PSVR se négociait pour 399 $. Un tarif pas si élevé que cela en considérant les économies réalisées à l’achat de la console par rapport à un PC VR-Ready. Reste à voir quels titres seront compatibles, pour quelles performances et quel confort en pratique.