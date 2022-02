Une tendance déjà constatée en Allemagne grâce aux derniers chiffres de Mindfactory, mais celle-ci a maintenant également été plus ou moins corroborée par l'analyse du marché DIY japonais par BCNR. En effet, de ce côté-ci de la planète, on nous montre que les ventes de CPU Intel ont recommencé à grimper vers la fin du premier trimestre de 2021, une période qui coïncide avec le lancement de Rocket Lake et sa première « nouvelle » microarchitecture depuis Skylake chez Intel. Visiblement, son arrivée fut suffisante pour déjà déstabiliser l'offre AMD et convaincre les acheteurs à changer progressivement de camp, du moins au Japon. Mais la tendance est également observable grâce aux données de PassMark. Attention, celles-ci sont valables uniquement pour le marché desktop, notebooks et serveurs sont ici exclus.

Intel a ensuite enfoncé le clou avec la 12e génération Alder Lake, qui, en omettant la fournaise peu flatteuse qu'est le flagship Core i9-12900K et le coût généralement plus élevé d'une plateforme 600, n'en propose pas moins une gamme performante et plutôt bien positionnée face à la concurrence, particulièrement en milieu et entrée de gamme. Il y a fort à parier que l'arrivée des plus petits modèles Core 12000 et de la plateforme B660 va d'ailleurs contribuer à renforcer cette tendance, à moins peut-être d'une grosse guerre des prix menée par AMD.

Après une phase à 50/50, Intel a donc redécollé chez PassMark.

Il faut dire que c'est pratiquement le seul levier restant chez AMD pour restaurer un peu le ratio prix/performance en attendant Zen 4, les Ryzen 5000 n'étant plus tout jeunes et AMD n'ayant introduit aucune grande nouveauté depuis leur lancement - et cela pourrait d'ailleurs expliquer la rumeur d'un lancement de Zen 4 plus tôt que prévu. D'un autre côté, le Ryzen 5800X3D, a priori bien parti pour être seul, se fait toujours attendre et n'a toujours aucune date précise de lancement, il y a également un gros manque d'information quant à l'étendue de son support avec la plateforme AM4.

À ce propos, la réticence d'AMD à autoriser le support des Ryzen 5000 Vermeer avec les anciens chipsets n'a certainement pas dû aider non plus, on imagine que ce n'est pas par hasard que le vent semble avoir commencé à tourner en ce début d'année, mais peut-être un peu trop tardivement. Accessoirement, il n'est pas à écarter non plus que l'offre d'Intel jouisse d'une bien meilleure disponibilité globale que celle d'AMD, le fondeur étant maitre de ses usines, tandis qu'AMD est forcément limitée par TSMC et contraint par ses propres priorités, comme favoriser la production des EPYC avec/sans 3D V-Cache, car plus rentables.

Bref, compte tenu de la situation et du fait que le socket AM4 est en fin de vie à l'inverse du LGA1700 qui devrait au moins encore pouvoir accueillir Raptor Lake, il est assez normal que les acheteurs d'une machine desktop optent soit pour une concurrence relativement supérieure, soit pour attendre la succession en AM5. On verra bien d'ici la fin de l'année de quel côté les coeurs pencheront après les premiers duels des Ryzen 7000 Raphaël contre les Core 13000 Raptor Lake !