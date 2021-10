Dernièrement, le monde du hardware centré VR s’est retrouvé chamboulé par l’Occulus Quest 2, un casque autonome en provenance de Facebook, qui s’est rapidement retrouvé en tête des classements de matériel Steam grâce à un prix plancher et des performances tout à fait appréciables. Cependant, il semblerait que la concurrence soit en préparation de sa riposte, car des traces d’un nouveau casque VR de chez Valve ont été trouvées dans le code de SteamVR, dont les plus vieilles remontent à... janvier.

Il faut dire que le précédent casque de la firme, le Valve Index (2019), est tarifé à un bon millier d’euros le kit, contenant également des bases nécessaires à la détection de mouvements ; sans compter que le bousin demeure relié par un fil à l’ordinateur hôte. Or, selon les trouvailles d’un YouTuber nommé SadlyItsBradley, un nouveau périphérique serait à l’étude chez la maison-mère d’Half-Life : le Valve Deckard. Présumé sans fil du fait d’un menu nommé « standalone system layer » dans le code découvert, sans compter des appels à une bibliothèque s’occupant de communications sans-fil en 160 MHz (Bande WiFi 6, également utilisée pour les contrôleurs). Des sources internes ont également déclaré que la firme aurait non pas un, mais deux casques en préparation : un successeur à l’Index dans son plus pur jus (donc filaire), et un autre plus abordable et autonome, fortement influencé par le Quest.

Notez également que ce « Deckard », outre une référence à Blade Runner, peut aussi être lu comme DeckARD, soit Deck Augmented Reality Device, un jeu de mots qui ne serait pas surprenant de la part des ingénieurs de Valve. Pour les anglophobes, la chose signifie « Périphérique de réalité augmentée pour Deck » : de quoi imaginer un casque fonctionnant de pair avec la console portable de la firme pour des sessions VR en extérieure ? Reste que rien n’est encore officiel, il va donc falloir s’armer de patience pour voir une version définitive ! (Source : ArsTechnica)