Vous bossez sur de la photo, ou en tout cas sur l'image ? BenQ pense avoir le moniteur qu'il vous faut. Le SW321C est un 32 pouces, dalle plane IPS, 60 Hz et affichant 3840x2160 pixels, avec un temps de réponse de 5ms de gris à gris, la luminosité est à 250 cd/m², et un contraste typique de 1000:1. Jusque-là, c'est du classique IPS.

La couverture des spectres est comme suit : 100% du sRGB, 95% du DCI-P3, Adobe RGB à 99%, le codage des couleurs se fait sur 10-bit, et le DeltaE est inférieur ou égal à 2, donc plutôt bien calibré en sortie d'usine, pour du matos pour les pros, il vaut mieux assurer le plus possible la justesse des couleurs capturées par les APN par exemple.

Là où la chose est étrange, c'est que BenQ l'annonce HDR10. Certes, le label HDR est un peu le grand sketch chez les constructeurs, puisqu'il y en a deux qui coexistent, le HDR10 qui est associé au codage des couleurs sur 10-bit dans l'espace colorimétrique Rec.2020. Mais il y a aussi le HDR selon VESA, associé à la luminosité des dalles. Ce HDR10 devrait, donc, indiquer, comme le rappelle notre confrère Anandtech, qu'il s'agit en fait de la capacité de l'écran à lire des contenus HDR. La luminosité restant faiblarde quand même. Pour finir, il possède un DP 1.4, 2 HDMI 2.0 et 1 USB Type-C. Le lancement est prévu pour le printemps 2020, malgré le virus, à un prix non défini.