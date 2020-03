L'histoire remonte à tellement longtemps qu'on ne se souvient presque plus des détails. STALKER était développé par GSC Wordd, mais la licence ne lui appartenait pas, elle était la chose du patron. Ce fut un gros problème pour STALKER 2 qui ne vit jamais le jour, querelles, argent et égos, voilà probablement le trio qui fit tout exploser. À la fin, une grosse partie des développeurs est partie fonder Vostok Games avec son F2P Survarium, d'autres sont venus enrichir les rangs de 4A GAmes avec les jeux de la série Metro, et GSC World est resté en tant que grosse coquille vide. Mais pas entièrement !

Le Twitter de GSC World, si tant est qu'il soit réellement et légalement le représentant du studio, a communiqué sur STALKER 2 à l'occasion des 13 ans de la sortie de Shadow of Tchernobyl. On sait que depuis 2018, le développement avait repris. On se souvient que des voyous répondant au nom de West Games et leur jeu Areal avaient tenté de ramasser max de thunes sur Kickstarter en détournant des images de STALKER, créant ainsi la confusion chez les backers désireux de voir une suite.

Ainsi le jeu serait prévu pour 2021, et il nous est promis plus d'informations durant 2020. Il est même montré la première image de STALKER 2, c'est dire le progrès ! Autre détail, sur ce même compte Twitter, il est dit que le titre utiliserait l'Unreal Engine 4, exit donc le X-Ray Engine qui donnait une empreinte si spéciale au jeu originel. On suivra ça, mais on reste plus que méfiant, ils vont finir par battre le king du retard et du développement à l'arrache, alias Duke Nukem Forever !

