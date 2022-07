Alores que le Steam Deck, console portable de Valve, se vend comme des petits pains, la production ne suit toujours pas, si bien que l’entrepris a annoncé vouloir doubler la production dans les mois qui suivent — fin du COVID, te voilà ? —, un objectif ambitieux et rassurant quant à la durée de vie du projet. Or, sans doute pour accélérer la cadence de production, une coupe a été effectuée subrepticement : sur certains arrivages de la version 128 et 256 Gio, le SSD intégré sera un module câblé en PCIe 3.0 x2 au lieu de x4, coupant ainsi par deux la bande passante théoriquement disponible pour le bousin. Et, si jamais vous souhaitez le remplacer vous-même, attention aux facteurs de forme et au mods hasardeux…

Dans la pratique, les SSD sont loin de faire usage de l’intégralité du débit que leur offrent 4 lignes PCIe, cependant le ralentissement pourra être visible dans la pratique, particulièrement sur des tâches régulières telles que la copie de fichiers. Valve assure par contre que les performances en jeu ne seront pas affectées, une déclaration crédible au vu des spécifications de la machine : le goulot d’étranglement se situera largement plus au niveau du CPU et de l’iGPU que du disque une fois en jeu.

Si la firme soutient que la chose est liée à un réseau complexe de partenaires produisant des diverses pièces du Deck, l’un d’entre eux ne fournissant pas de version x4 des SSD, la pilule demeure difficile à avaler, d’autant plus que le prix des Deck ainsi rabotés sera bel et bien identique aux autres versions. Bref, à voir comment la maison-mère va gérer la suite de l’affaire, et la disponibilité d’autres SSD sur le marché des pièces de rechange spécialement dédié à sa machine ! (Source : Wccftech et PCGamer)