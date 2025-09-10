|
Core Ultra 3 205 : le vilain petit canard d’Arrow Lake testé
————— 10 Septembre 2025 à 13h10 —— 265 vues
|
Mentionné dans des fuites, référencé sur le site d’Intel puis retiré, présent auprès de certains détaillants mais pas d’autres, le Core Ultra 3 205 est un peu le David Copperfield des processeurs. Il est finalement tombé dans les filets de BullsLab. Le média en propose un test succinct.
Officiellement, c’est le Core Ultra 5 225 qui encadre la gamme Arrow Lake-S en fin de peloton. Il possède 10 cœurs CPU, dans un configuration en 6 + 4 (P-cores / E-cores), et a un PBP de 65 W. Le Core Ultra 3 205 se contente de 8 cœurs, en 4 + 4. Tandis qu’Intel renseignait 57 W de PBP, BullsLab donne plutôt 65 W. Enfin, pour la partie graphique, pas de disparités, c’est un iGPU avec deux cœurs Xe2 pour les deux puces.
Dans des benchmarks tels que Cinebench R23 et 3DMark TimeSpy, le Core Ultra 3 205 affiche des performances supérieures de respectivement de 28 % et 75 % à celles du Core i3-14100. Rien d’anormal, puisque si ce Raptor Lake est considéré comme le prédécesseur du Core Ultra 3, il n’a que 4 cœurs (4 P-cores). Pour l’iGPU, la transition de l’UHD Xe-LP à l’architecture Xe2-LPG est également bénéfique : en tout cas, dans deux courts extraits, dont un qui implique Valorant, la fréquence d’images par seconde est assez élevée (nous n’avons néanmoins pas connaissance des réglages utilisés).
BullsLab précise qu’en Corée du Sud, la puce est désormais disponible dans des machines proposées à partir de 499 000 KRW, soit environ 300 euros ; au détail pour l’équivalent d’une centaine d’euros. En France, le détaillant PC21, l’un des rares à référencer ce Core Ultra 3 205, fixe un tarif de 154 euros TTC. Nonobstant, il a zéro pièce en stock. Un prix de cet acabit ferait logiquement de ce Core le plus abordable pour la plateforme LGA-1851. En l’état, chez TopAchat, ce qualificatif revient au Core Ultra 5 225F, lequel est facturé 209,99 euros.
|Processeur
|Cœurs CPU
|Fréquence P-Core (Base / Max Boost)
|Fréquence E-Core (Base / Max Boost)
|iGPU
|PBP
|Core Ultra 9 285K
|24C (8P+16E)
|3,7 / 5,7 GHz
|3,2 / 4,6 GHz
|4 Xe-Cores
|125W
|Core Ultra 9 285
|24C (8P+16E)
|2,5 / 5,6 GHz
|1,9 / 4,6 GHz
|4 Xe-Cores
|65W
|Core Ultra 9 285T
|24C (8P+16E)
|1,4 / 5,4 GHz
|1,2 / 4,5 GHz
|4 Xe-Cores
|35W
|Core Ultra 7 265K
|20C (8P+12E)
|3,9 / 5,5 GHz
|3,3 / 4,6 GHz
|4 Xe-Cores
|125W
|Core Ultra 7 265KF
|20C (8P+12E)
|3,9 / 5,5 GHz
|3,3 / 4,6 GHz
|x
|125W
|Core Ultra 7 265
|20C (8P+12E)
|2,4 / 5,3 GHz
|1,8 / 4,6 GHz
|4 Xe-Cores
|65W
|Core Ultra 7 265F
|20C (8P+12E)
|2,4 / 5,3 GHz
|1,8 / 4,6 GHz
|x
|65W
|Core Ultra 7 265T
|20C (8P+12E)
|1,5 / 5,3 GHz
|1,2 / 4,6 GHz
|4 Xe-Cores
|35W
|Core Ultra 5 245K
|14C (6P+8E)
|4,2 / 5,2 GHz
|3,6 / 4,6 GHz
|4 Xe-Cores
|125W
|Core Ultra 5 245KF
|14C (6P+8E)
|4,2 / 5,0 GHz
|3,6 / 4,6 GHz
|x
|125W
|Core Ultra 5 245
|14C (6P+8E)
|3,4 / 5,1 GHz
|2,9 / 4,5 GHz
|4 Xe-Cores
|65W
|Core Ultra 5 235
|14C (6P+8E)
|3,4 / 5,0 GHz
|2,9 / 4,4 GHz
|3 Xe-Cores
|65W
|Core Ultra 5 225
|10C (6P+4E)
|3,3 / 4,9 GHz
|2,7 / 4,4 GHz
|2 Xe-Cores
|65W
|Core Ultra 5 225F
|10C (6P+4E)
|3,3 / 4,9 GHz
|2,7 / 4,4 GHz
|x
|65W
|Core Ultra 3 205
|8C (4P+4E)
|3,9 / 4,8 GHz
|3,3 / 4,2 GHz
|2 Xe-Cores
|57W
Core Ultra 3 205 from @BullsLab— 포시포시 (@harukaze5719) September 9, 2025
Cinebench R23 / Time Spy GPU Score
4P+4E, 8T pic.twitter.com/025zqSD7fp