MSI Spatium M580 FROZR, le SSD qui se prenait pour un GPU

Un énième SSD PCI-E 5.0 équipé d’un Phison E26 chez MSI. Oui, mais celui-là s’inspire des gros GPU de la marque et notamment de l’inflation au niveau de leurs dissipateurs. Avec le Spatium M580 FROZR, le but n’est pas de faire dans le raffinement. Le registre est plus au concours de spaghetti au fond des toilettes du centre commercial local, de préférence en fin de journée.

Si l’image n’était pas suffisamment parlante, MSI a décidé de coller un dissipateur avec pas moins de 3 caloducs et a priori des ailettes qui grimpent a près de 7 cm de haut. A priori, parce que nous n’avons, hélas, pas trouvé de confirmation de ce point, le lien que fournit MSI pour la fiche produit du Spatium M580 Frozr renvoie une erreur 404. Mais bon, pas besoin de faire appel au détective Clouzot pour se rendre compte que le dissipateur est le même que sur le Spatium M570 Pro Frozr annoncé en fin d’année dernière. Il y aurait de quoi faire trembler Thermalright et son HR-09 2280 Pro. Cela dit, en fonction de votre carte mère et de la localisation de ses slots M.2, ainsi que du placement de votre GPU, il y a moyen que ça passe sans devoir sortir la scie sauteuse. Et alors là, vous pourrez profiter de températures « jusqu’à 20°C inférieures ». Inférieures à quoi ? On n'en sait rien mon adjudant, surement en comparaison d’un pauvre SSD à poil. En tout cas coincé entre un GPU et un CPU, et vu l’orientation des ailettes, pas sûr que le flux d’air soit bien formidable, mais on n’en est plus là. Il fallait bien concurrencer Corsair et ses SSD Hydro X watercoolés.

Oui, un SSD avec un minuscule AiO sur la tête. Ou comment rendre potentiellement bruyant un composant qui pourrait être inaudible ! Ce Spatium M580 FROZR Liquid n'a, semble-t-il, pas (encore) vu le jour.

On médit, on médit, mais le M580 FROZR embarque le même contrôleur que le M570 Pro FROZR, mais offre des débits supérieurs, qui culminent à 14,6 et 12,7 Go/s en lecture/écriture. Comme son petit frère, il embarque de la NAND 232 couches, donc on a un peu du mal à savoir ce qui justifie cette hausse de débits. Il est probable que la marque profite du relativement bon refroidissement pour pousser le contrôleur un peu plus proche de la limite. Quoi qu’il en soit, on se réjouit que MSI ait finalement abandonné son concept d’AIO pour SSD présenté au CES afin de revenir à un système un tantinet moins grotesque.

On en profitera également pour signaler que ces 14,6 Go/s permettent à MSI de se vanter d’avoir le SSD grand public le plus rapide, devant les plus véloces de ses compères en Phison E26, y compris le tout récent Crucial T705 ou les Sabrent Rocket 5, mais également le Teamgroup GE Pro et son contrôleur Innogrit IG5666. Quant à savoir à quoi tout ça peut bien servir, on vous répondra qu’on ne sait pas trop, mais qu’il se fait tard et que nous avons rendez-vous dans les commodités de Val d’Europe ! (Source : MSI)