Iron Wolf Pro 22 To : le retour de la concurrence

C’est lors du NAB Show 2023 from Las Vegaaaaaaas, salon des professionnels des diffuseurs radios et TV, que Seagate a présenté son Iron Wolf pro de 22 To. Un disque 3,5 pouces à 7200 tr/min, shooté à l’hélium, de type « CMR », disposant de 512 Mo de cache le tout pour un débit max de 285 Mo/s dans le meilleur des cas. Comme tous les modèles de la gamme Iron Wolf, il est principalement prévu pour une utilisation NAS ou serveur et offrira à son propriétaire un service de récupération de données en cas de panne pendant les 3 premières années.

Il est beau, il est gros, il sent bon le sable chaud, mon 22 To

L’annonce de ce disque se fait conjointement avec un partenariat avec la marque QNAP afin de fournir « des solutions mieux adaptées aux besoins des entreprises actuelles », oui oui, parceque avant il ne le faisaient pas très très bien, et du coup là bah ils vont le faire mieux mieux. L’ensemble se fera principalement avec l’intégration du service « Lyve Cloud » dans les solutions de la marque ainsi que la compatibilité avec les systèmes JBODs Exos E, des Direct Access Storages en SAS 3.0 facilitant l’ajout de nouveaux disques aux systèmes existants. La pertinence pour le grand public est nulle, mais en même temps, c’est un salon à destination des pros, eux aussi ont le droit à leurs joujoux.

Pour en revenir au disque, la sortie d’un nouveau produit et un peu de concurrence est toujours appréciable, cette dernière a été attendue un certain temps, car WD a abattu ses cartes sur cette capacité en juillet 2022 et Toshiba pour sa part, n’a rien au-delà de 18 To pour sa gamme N300 et ne semble pas avoir de projet plus ambitieux.

Annoncé pour un tarif de 600 $, il n’est pour l’instant pas disponible chez nous, mais son petit frère de 20 To se trouve déjà entre 540 et 620 € en fonction de votre dealer préféré ; pas sûr que ça soit lui qui stimule la guerre des prix. En face, le WD GOLD ne se trouve pas partout et ses petits frères sont quasi inexistants sur le marché français depuis leur annonce, il y a plus de 8 mois. À quand des annonces suivies d’une réelle disponibilité ? À croire que la chose est devenue impossible... ou que le marché HDD destiné au grand public est bien engagé vers son tarissement.