Si les disques durs de 20 To ne sont accessibles aux masses que depuis très peu de temps, nous en sommes virtuellement déjà aux disques durs de 26 To, du moins chez Western Digital, qui en a commencé l'échantillonnage récemment à destination d'une poignée de clients privilégiés. Vous vous en doutez bien que ça ne s'arrêtera pas là, l'ambition universelle parmi les fabricants étant d'atteindre les 50 To d'une manière ou d'une autre d'ici 2026. Bref, il est évident que WD et Seagate se sont engagés dans une course contre la montre (et Toshiba surement aussi, mais vu les problèmes internes de l'entreprise, les choses ne tournent peut-être pas aussi ronds qu'ils le devraient) et pour s'emparer du titre !

Avant d'en arriver là, il y aura évidemment d'autres étapes à franchir. La prochaine est la barre des 30 To et il se trouve que Seagate est désormais officiellement sur le droit chemin pour dévoiler du disque dur de 30 To (et plus) d'ici environ 1 an déjà - en somme, conformément à sa feuille de route publique (et vague, comme la majorité des roadmaps) ! Voilà qui est bien ambitieux...

En effet, après avoir affirmé que son entreprise est déjà bien avancée dans son travail pour le lancement d'une gamme de disques durs de 30+ To basés sur sa technologie HAMR, David Mosley (le PDG de Seagate) a aussi confirmé que son équipe s'attend à pouvoir commencer les livraisons de ce type de hardware déjà durant la seconde moitié de 2023. C'est avec ces disques durs que débutera la seconde génération de plateforme HAMR (avec Mach.2) - une évolution qui sera en principe indispensable sur le chemin des 50 To. Elle succédera à la 1re génération de plateforme HAMR, avec laquelle Seagate expérience maintenant déjà depuis un bon moment, mais celle-ci n'a toutefois jamais réellement dépassé la phase de petite série et n'a toujours que concerné un public très limité. À l'inverse, la prochaine génération devrait être disponible plus largement, parait-il.

Néanmoins, il ne faut certainement pas s'attendre à pouvoir acheter du HDD HAMR 2e génération chez votre marchand habituel d'ici l'année prochaine. Au contraire, il est plus que probable que ce hardware sera d'abord (essentiellement ?) accessible uniquement aux gros clients directs de Seagate, et surement pas tous non plus. De toute manière, compte tenu des améliorations et des particularités de ces futurs disques durs, et le fait qu'ils seront sans doute assez difficiles et chers à produire initialement, ils seront sans aucun doute bien plus à leur place dans un gros datacenter que dans le NAS d'un particulier.

Il reste maintenant à voir si Seagate arrivera à se tenir réellement à une date, jusqu'ici l'expérience HAMR du constructeur a surtout été marquée par de nombreux retards et des promesses non tenues, autant dire que sa crédibilité est toute relative... D'un autre côté, WD semble en bien meilleure position pour atteindre les 30 To et songe d'ailleurs à le faire sans HAMR. Toshiba de son côté vise les 30 To avec MAMR d'ici 2024. On sent bien que Seagate est sous pression... (Source : Tom's, Computerbase)