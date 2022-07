Ces dernières années, le disque dur est devenu un véritable adepte de la plongée, et même de la plongée profonde ! Clairement, la concurrence du SSD est devenue ingérable et le disque dur passe les trimestres à perdre du terrain, certains commencent même à imaginer des centres de données se servant essentiellement de SSD ! Certes, l'augmentation de la densité des disques durs contribue forcément aussi à cette baisse continue des volumes de vente, il se vend moins de disques durs, mais pas forcément moins de capacité, au contraire. Ensuite, l'évolution technologique lente de ces dernières années n'a probablement pas beaucoup aidé non plus. Cela dit, les fabricants concernés n'ont pas encore dit leur dernier mot et ont tous des feuilles de route plus ou moins élaborées pour l'avenir du disque dur et de ses technologies sur les prochaines années. À voir si cela sera suffisant pour sauver quelques meubles. Bon, quoi qu'il arrive, il reste difficile d'imaginer une disparition totale du disque dur, il y aura sans doute toujours des usages pour lesquels les SSD ne seront toujours pas les plus adaptés.

Nous nous étions intéressés au marché en question pour la dernière fois en 2020, il y a donc un peu plus de deux ans déjà, avec l'estimation chiffrée de Storage Newsletter (appartenant à TrendFocus) à l'époque pour le premier trimestre de cette année et donc pré-COVID. En cette occasion, nous allons cette fois-ci nous intéresser à nouveau aux nouvelles données de chez Storage Newsletter, mais pour Q2 2022, afin de voir un peu ce qui a changé et dans quel sens vont les choses ces derniers temps dans un contexte que l'on connait déjà que trop bien... Attention, il faut garder en tête que ces chiffres sont des estimations et qu'ils peuvent donc encore changer ! Dans un premier temps, revoici le tableau de Q1 2020 :

2020- Livraisons de disques durs par constructeur - 2020 Vendeur Disques durs livrés (ESTIMATION EN MILLION) Croissance trimestrielle (estimation) Evolution annuelle (estimation) Parts de marché Seagate 27,9 - 28,7 -14,8 % / -12,4 % -10,8 % / -8,3 % 42,0 % / 42,1 % Toshiba 14 - 14,2 -14,1 % / -12,8 % -24,2 % / -23,1 % 21,1 % / 20,9 % Western Digital 24,6 - 25,2 -16,2 % / -14,1 % -11,7 % / -9,5 % 37,0 % / 37,0 % Total 66,5 - 68,1 -15,2 % / -13,1 % -14,3 % / -12,2 % -

Et maintenant, voici Q2 2022 :

2022- Livraisons de disques durs par constructeur - 2022 Vendeur Disques durs livrés (estimation en million) Croissance trimestrielle (estimation) Evolution annuelle (estimation) Parts de marché Seagate 19,8 - 20,6 -10,4 % / -13,8 % -26,9 % / -29,7 % 44,3 % / 44,7 % Toshiba 8 - 8,6 -14,3 % / -20,2 % -38,5 % / -42,8 % 18,5 % / 18,1 % Western Digital 16,5 - 17,3 -12,4 % / -16,5 % -31,4 % / -34,6 % 37,2 % Total 44,30 - 46,50 -11,9 % / -16,0 % -31,0 % / -34,2 % -

Si ça, ce n'est pas une dégringolade en règle... Ce que nous avons sous les yeux serait un déclin historique estimé de 33 % du disque dur d'une année à une autre ! Seulement 45 millions de disques durs environ auraient été livrés pendant le trimestre, on est bien loin de la moyenne de 162 millions d'unités par trimestre de 2010, année lointaine où le HDD avait signé son record, avec un total de 651 millions d'unités pour l'année entière.

La cause de cette chute ? Un effondrement de la demande sur le marché grand public, tout simplement ! À l'inverse, la courbe des ventes de HDD 2,5/3,5" en direction des entreprises serait restée relativement plate, avec une baisse légère sur l'année et ce segment n'en reste en principe pas moins un marché assuré d'une certaine croissance dans les années à venir grâce au cloud et au HPC. Par contre, le plus gros changement aurait donc d'abord été l'effondrement de 40 % des livraisons de disques durs 2,5" entre Q1 2022 et Q2 2022, le type d'unité habituellement utilisé par les OEM et assembleurs pour leurs différentes machines. Mais ces derniers ont à présent très largement adopté le SSD, évidemment. Du coup, à quand la disparition de ce facteur de forme ?

L'autre grosse évolution aurait été la chute de 30 % du côté du disque dur 3,5" pour le grand public et ses PC. D'un côté, il est normal à ce que le HDD subisse lui aussi de plein fouet les effets du déclin du marché du PC. De l'autre, il n'est pas bien difficile d'imaginer que le SSD, toujours plus compétitif et parfaitement adapté à la majorité des usages ordinaires, a ici aussi pratiquement réussi à complètement éclipser le disque dur... Accessoirement, on pourrait aussi supputer que le marché à récupéré suivant une phase d'explosion due au minage de Chia l'année dernière, mais comme pour les GPU, personne n'est vraiment chaud pour quantifier l'impact de la chose vis-à-vis du commerce habituel.

Bref, il n'y a pas vraiment de surprise, le disque dur continue a priori son déclin entamé il y a bien longtemps, mais qui semblerait à présent se précipiter. Allez savoir combien de temps cette agonie durera... Néanmoins, bien qu'il n'y ait pas lieu d'espérer un retour en force (soyons réalistes), on peut tout même garder espoir que les constructeurs finiront aussi par proposer au grand public certaines des nouveautés introduites pour les marchés pros, notamment les technologies de multiactuateurs. Bon, et sinon, qui d'entre vous possède encore du disque dur dans sa machine et/ou a planifié un achat de disque dur ? Et pourquoi ? (Source : Storage Newsletter, via Tom's)