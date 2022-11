Tout d'abord, rappelons que Solidigm est le nom donné par SK Hynix à la division SSD rachetée auprès d'Intel. La marque est donc nouvelle, mais tout le reste ne l'est pas forcément et il y a donc assurément déjà pas mal de bagages. Le PDG de Solidigm est d'ailleurs celui-ci qui était chef de la division chez Intel et SK Hynix a récupéré la plupart des employés, mais aussi brevets et usine. L'heure est maintenant arrivée pour l'ex-division d'Intel de se refaire un nouveau derrière son nouveau masque et quoi de mieux pour cela que d'afficher de grandes ambitions, par exemple surpasser (et de beaucoup) les disques durs mécaniques les plus denses avec une nouvelle génération de SSD ? Rien que ça ! Dans sa roadmap présentée lors du Tech Field Day 2022, Solidigm a dévoilé son projet d'introduire des SSD de 3,84 à 61,44 To, en passant par 7,68 To, 15,36 To et 30,72 To !

Le futur catalogue sera constitué d'un côté de la gamme Essential Endurance destinée à concurrencer les SSD TLC dans des scénarios exigeants de bonnes performances en aléatoire avec des modèles de 3,84, 7.68, 15,36 et 30,72 To, présentant une taille de bloc de 4 Ko et une endurance de 32 PBW (eh oui, soit bel et bien 32 000 To). Elle coexistera avec la gamme Value Endurance et ses modèles de 7,68, 15,36, 30,72 et 61,44 To avec une endurance de 65 PBW (soit 35,6 To/jour pour le plus gros modèle) ! Au passage, Solidigm estime que la notion de PBW est plus précise que celle de DWPD pour les SSD de grande capacité. Ceux-ci viseront plutôt les scénarios d'utilisation axés sur la lecture, tels que le stockage en volume. L'autre grande surprise, c'est que tous ces SSD seront a priori basés sur une NAND QLC de 192 couches ! Voici en image d'autres chiffres - pas tous très fous, il faut l'admettre - avancés par Solidigm face à une compétition en TLC et en QLC non identifiée pour cette nouvelle génération de SSD :

Selon Solidigm, la NAND QLC est amenée à dépasser progressivement la NAND TLC, qui représente en ce moment 80 % de la NAND livrée au marché. Certes, une idée qui ne plaira pas à tout le monde et en laissera beaucoup sceptiques (Jemporte en particulier qui ne jure toujours que par la SLC), comme d'habitude lors de la transition vers une nouvelle génération de NAND. De son côté, le fabricant a déjà prouvé que la NAND avec 4 bits par cellule possède encore une bonne marge de progression, avec son SSD QLC D5-P5316 (lancé en réalité à l'époque sous le drapeau d'Intel) capable d'offrir jusqu'à 800K IOPS en lecture aléatoire, 7 Go/s en lecture séquentielle et 36 Go/s de bande passante en écriture aléatoire via un interconnect NVMe PCIe 4x4. On notera tout de même que les performances promises pour la nouvelle génération sont bien médiocres face à celles du D5-P5316. Enfin, Slodigm affirme aussi que 99 % des SSD du monde en entreprise n'atteignent jamais que 15 % de leur PBW/TBW, sans toutefois approfondir ces chiffres... Tout ça pour nous faire comprendre que seul 1 % des utilisateurs pros pourraient avoir à en redire concernant l'endurance de leurs SSD.

Tout cela est bien intéressant et on est forcement curieux de voir si Solidigm arrivera à réaliser tous ses dires, et de quelle façon ces évolutions pourraient se traduire pour le marché mainstream, qui n'est pas très concerné pour l'instant par ces avancées. Il est vrai que le disque dur se porte déjà assez mal commercialement parlant et certains entrevoient même déjà le début de sa fin dans les centres de données. Cependant, le disque mécanique devrait certainement continuer à gagner la bataille du prix au Gio pour l'instant et rester encore pour un moment le support de choix pour les solutions de stockage à froid. Mais jusqu'à quand ? Avec le SSD et sa technologie plus que jamais en embuscade, la question mérite petit à petit d'être posée. (Sources : Tom's, Blocks&Files)