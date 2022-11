Sorti en 2021, Forza Horizon 5 est bien dans la lignée de ses prédécesseurs, fun, très réussi graphiquement, et ce sentiment est renforcé par cette liberté de se déplacer où on veut, avec une partie des décors destructible. C'est arcade, fatalement, mais l'impression de vitesse est bien rendue, un bon moment à passer sans se prendre la tête, que vous pouvez agrémenter avec des courses par-ci par-là. Depuis le 8 novembre au soir, on peut y ajouter du DLSS 2.4 ou du FSR 2.2, selon votre GPU. Vous pouvez voir ce que cela apporte, ou pas, dans la vidéo ci-dessous.

Nous reprenons notre plateforme AM5, notre RTX 3080 Ti, et nous faisons fumer le tout. Techniquement, le TAA, qui était expérimental, devient définitif et est de bonne qualité. Le DLSS ne restitue pas aussi bien les détails que le TAA, on pense surtout aux câbles électriques qui, il faut le dire, défilent très vite, d'où la difficulté. Mais le FSR 2 fait bien pire, puisqu'il ne les affiche que très incomplets, voire pas du tout, sauf au dernier moment et de manière imparfaite. Les deux upscalings, en revanche, mettent du filtre sharp pour renforcer les contours, mais ça se règle pour chacun d'eux. Au final, le gain est léger sur ce titre, mais avec une RTX 3080 Ti, ce serait presque normal vu que le jeu de base tourne très bien. Sur des GPU plus bas de gamme, l'apport sera plus appréciable, avec les bémols que nous venons de mettre.