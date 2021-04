Avec la sortie des Xbox Series S/X, Microsoft a pu travailler sur des technologies plus modernes de gestion de stockage lors d'une utilisation gaming des machines, notamment en mettant en place le DirectStorage. Il s'agit d'une révision complète sur le transfert des données depuis la mémoire morte vers la mémoire vive, puis pour finir sur la VRAM du GPU lorsque cela devient nécessaire. Or, le système actuel n'est plus aussi efficace que par le passé, puisque les données sont décompressées par le CPU durant leur passage dans la DRAM, créant de plus en plus un goulot d'étranglement. Le DirectStorage permet donc de supprimer le calcul réalisé par le processeur pour transférer directement les données dans la mémoire de la carte graphique, ce qui laisse le GPU effectuer la décompression, une tache où il est devenu plus à l'aise que nos CPU actuels.

Et bien la technologie ne devrait plus tarder à arriver sur nos PC maintenant, à en croire Microsoft durant une conférence pour les développeurs. En effet, la preview est attendue pour cet été, ce qui pourrait stipuler une arrivée sur nos ordinateurs pour la version 21H2 de Windows 10. Théoriquement, l'outil sera disponible pour l'ensemble des titres DirectX 12 - idéalement, avec des GPU en DirectX 12 Ultimate selon la Raymonde - sans manipulation de la part des concepteurs de jeux vidéos, puisqu'il s'agit d'une fonctionnalité propre à l'OS.

Les avantages sur le papier sont intéressants : temps de chargement accélérés, réduction des pics de latence en jeu ou bien accélération du chargement des textures pour économiser de la VRAM. Plus qu'à attendre encore quelques mois donc, afin de voir quels seront les bénéfices pour les utilisateurs lambdas. Ah et petite cerise sur le gâteau : un SSD NVMe en PCIe 3.0 suffira pour utiliser cette API, il ne sera pas nécessaire d'investir dans du PCIe 4.0 actuellement. (source : Reddit)