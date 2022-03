Nouvelle interface de programmation des I/O et fonctionnalité clé déjà implémentée dans consoles Xbox Series X et S de Microsoft dans le cadre de l'architecture Velocity de ces dernières, la dernière version de l'API DirectStorage a finalement été publiée pour les PC. Microsoft a donc simultanément aussi rendu publiquement accessible le SDK de celle-ci afin d'en permettre enfin son implémentation par les développeurs de jeux ! En sus, l'entreprise a aussi publié la version 2203.07 de son outil PIX. Rappelons que DirectStorage a fait ses débuts avec les consoles, puis avait été présenté officiellement pour PC en avril 2021 et Microsoft avait ensuite publié le Developer Preview en juillet la même année.

Au cas où vous l'auriez oublié après tout ce temps, souvenons-nous que l'intérêt de l'API est de permettre la mise en place d'un système plus efficace de communication des données entre le GPU, sa mémoire graphique et le support de stockage, afin d'autoriser des échanges plus directs et plus rapides, et de réduire les intermédiaires et donc d'éliminer autant de goulots d'étranglement que possible, notamment le CPU. Par exemple, ce n'est plus ce dernier qui s'occupera de la décompression des données, mais le GPU.

Naturellement, plusieurs conditions devront être réunies pour en profiter pleinement. Officiellement, DirectStorage est considéré comme une fonctionnalité de DirectX 12 Ultimate, il faudra donc forcément posséder un GPU compatible. L'OS utilisé devra être Windows 10 ou Windows 11, en sachant que Microsoft préfère clairement que vous utilisiez la dernière version, qui sera ainsi la seule des deux à pouvoir profiter de tous les avantages de DirectStorage grâce aux optimisations liées au stockage qui y ont été apportées. Mais les jeux sous Windows 10 pourront tout de même profiter du « nouveau modèle de programmation et de la technologie de décompression via GPU ». En revanche, contrairement à ce qui avait été affirmé et entendu jusqu'à présent, un SSD SATA avec protocole AHCI sera aussi en mesure de bénéficier partiellement de DirectStorage, pas uniquement les SSD NVMe. Évidemment, Microsoft recommandera tout de même l'usage d'un SSD NVMe PCIe 3.0 ou PCIe 4.0 pour un maximum de performance.

Tout savoir sur le DirectStorage en « seulement » 30 mn.

Mais il faut tout de même relever que l'API a été publié sans sa fonctionnalité de décompression accélérée par le GPU, pourtant l'une des features les plus cruciales de DirectStorage, précisément celle qui doit permettre au GPU d'utiliser ses Compute Shaders pour décompresser les données compressées d'un jeu (comme la plupart le font afin d'éviter de trop manger plus d'espace de stockage qu'ils ne le font déjà). Autrement dit, les premières implémentations de DirectStorage vont potentiellement devoir s'en passer et continuer à se servir du CPU pour effectuer ce travail. Microsoft a tout de même précisé que l'activation de cette fonctionnalité est la prochaine étape de sa feuille de route - ce qui est toutefois bien vague.

L'un des premiers jeux exploitant le DirectStorage sera Forspoken de Square Enix, prévu pour le 11 octobre 2022. On ne sait pas encore s'il y en aura d'autres avant ni si des patchs sont au programme pour des jeux déjà en circulation, ou si l'on pourrait voir arriver de nouvelles versions optimisées DirectStorage. Espérons que Microsoft aura complété son API d'ici là. Rappelons aussi que NVIDIA exploitera l'API à sa manière (c'est-à-dire en propriétaire) avec sa technologie RTX IO (présentée avec Ampere, mais qui sera aussi compatible avec les RTX 2000), tandis qu'AMD devrait logiquement suivre la voie de la technologie ouverte et libre, comme d'habitude, quoi. Bon, il va certainement encore falloir patienter un peu avant que la technologie se démocratise, mais les principaux intéressés en diront surement plus au fil des salons de cette année.