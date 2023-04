Ça y'est : 30 To dans un skeudur, ça existe

Que d'actualités pour les HDD ! Du DirectStorage 1.2 qui s'y adapte, du 22 To pour les NAS... Place aux gros, aux lourds, aux fats. 30 TB+ : ce sont les nouvelles unités, embarquant du HAMR ( Heat Assisted Magnetic Recording ) de deuxième génération, qui sont en validation client au sein de systèmes CORVAULT du fabricant destinés au datacenters, conformément aux roadmaps annoncées.

Peu d'informations techniques bien croustillantes à se mettre sous la dent, cette information étant diffuse dans le cadre de l'annonce des résultats de la firme pour le troisième trimestre fiscal, en berne avec - 34 % de CA par rapport à l'exercice précédant, en plus de la prune magistrale de 300 millions de $ infligée par la justice américaine pour la vente non autorisée de quelques millions de disques durs à Huawei entre 2020 et 2021. C'est cela dit un signal assez fort sur la mise au point industrielle du HAMR, dont on parle depuis de nombreuses années sans jamais encore en avoir vu la couleur sur d'autres segments. Lors de la conférence, on apprend aussi que la plateforme HAMR de seconde génération serait lancée sur Q3 pour des solutions plus grand public. C'est donc pour le moins imminent !

Dave Mosley, l'actuel CEO de Seagate, parle d' « augmenter les capacités de trois à quatre puis cinq téra-octets par plateau » ce qui laisse supposer que ces unités sont équipées de plateaux de 3 ou 3,5 To, pour des capacités de 30 ou 35 To. À moins qu'il ne s'agisse de 11 plateaux de 3,3 To, une telle quantité ayant été déjà évoqué l'an dernier par Toshiba ou WD.