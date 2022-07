S'il y a bien une chose que l'on ne peut reprocher à SilverStone, c'est la capacité du constructeur à proposer des trucs qui sortent parfois un peu de l'ordinaire, et ça, c'est toujours sympathique et plus que bienvenu, même si ça reste généralement du produit de niche et pas toujours parfait. Ce que le fabricant a récemment ajouté à son catalogue est la référence SST-ECM28, une carte riser double face, pouvant accueillir simultanément d'un côté un SSD M.2 NVMe (de 2230 à 2280) et de l'autre un SSD M.2 SATA (idem).

La carte possède une interface PCIe x4, elle peut donc être logée dans un emplacement PCIe x4, mais elle prendra idéalement sa place dans un emplacement x16, étant donné que le module d'expansion peut se servir du mécanisme de fixation du slot en question habituellement pour les cartes graphiques. Autrement dit, compte tenu de l'absence d'une équerre, l'installation dans un slot x4 risque d'être un peu bancale, du moins en cas de déplacement de la tour. L'installation d'un SSD SATA obligera naturellement à raccorder le SST-ECM28 avec un câble SATA à l'un des ports SATA de la carte mère.

Ce n'est évidemment pas le premier module de ce type pouvant accommoder deux SSD et ce n'est de loin pas aussi raffiné qu'un ToughArmor MB840M2P-B ou un Concept CP074-1 de chez Icy Dock, mais il s'agit là fort certainement de l'une des solutions de la sorte la plus compacte que vous pourrez trouver sur le marché et pouvant ainsi être logée à peu près partout très aisément, y compris dans un châssis 1U. Le SST-ECM28 a une longueur de seulement 118,4 mm, une hauteur de 32 mm et une épaisseur de 15,5 mm. En somme, il n'est pas tellement plus grand que les SSD qu'il peut accueillir. On ne connait pas encore le prix de l'accessoire, mais on suppute que ça devrait être assez accessible.