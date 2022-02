L'étape symbolique du disque dur de 20 To ayant été franchie (timidement pour l'instant, certes), les 30 To semblent être la prochaine cible des constructeurs sur la route vers les disques de plus de 50 To ! Eh oui, le disque dur n'en a certainement pas fini de grandir, quand bien même il a tout de même connu une grosse période de stagnation, notamment technologique. À la fois générateur et avide de données, le monde a toujours plus besoin de stockage, et pour du gros stockage, il faut bien évidemment du gros disque dur ! Bien entendu, ce constat est vrai avant tout pour les opérateurs des centres de données et selon Toshiba, la production de données à gérer continue à connaitre une croissance annuelle à deux chiffres.

Après avoir déjà pu découvrir les projets de Seagate pour les 10 prochaines années et la roadmap de Western Digital jusqu'au disque dur de 30 To, c'est maintenant au tour du japonais Toshiba - tout de même un peu plus discret que les deux autres - de parler de sa vision pour l'avenir du semiconducteur selon lui.

Comme WD, Toshiba aussi a beaucoup investi dans la conception de la technologie MAMR, tandis que Seagate fût toujours plutôt HAMR. Toshiba s'en est d'ailleurs servi pour son premier (et le premier au monde) disque dur FC-MAMR (Flux-Controlled Microwave-Assisted Magnetic Recording) de 18 To à l'hélium introduit en février dernier (FY20 sur la roadmap, l'année financière de Toshiba va de mars à mars). À en croire la roadmap, du 20 To avec 10 disques (au lieu de 9) est imminent et le constructeur espère bien arriver à 26 To d'ici 2023 !

Au-delà, c'est le MAS-MAMR (Microwave Assisted Switching Microwave-Assisted Magnetic Recording) qui entrera en jeu pour l'élaboration de disques durs de 30 To à plus de 40 To ! Toshiba confirmé son intention de lancer un modèle 30 To durant l'année financière 2023. Ce futur sera fait de disques durs avec 11 plateaux et exploitant une nouvelle technologique d’empilage de disques. À ce moment-là, HAMR aussi entrera en jeu, comme il l'est d'ailleurs prévu aussi chez WD au-delà de 30 To. Seagate avait donc assez bien calculé son coup en prenant les devants avec cette technique ! Par contre, pas de technologie type OptiNAND ou Mach.2 en vue pour l'instant chez Toshiba.