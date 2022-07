Vous ne le savez peut-être pas (à moins d’être un lecteur assidu du Comptoir ), mais le duo Intel/AMD n’est pas le seul à avoir légalement le droit de distribuer des processeurs x86 : la firme Centaur Technology possède également une licence, désormais acquise à VIA Technologies depuis 1999. Orienté basse consommation avec des puces plus petites et moins gourmandes que celle grand public, la gamme de VIA n’a jamais vraiment décollée, et, aujourd’hui, son héritage se situe majoritairement dans la joint-venture Zahoxin alimentant la Chine de processeurs faits maison.

Résultat ? 8 cœurs CNS, gravés en 16 nm de chez TSMC (visible sur les deux tiers de gauche du die), et 16 mégots de L3, probablement au milieu des cœurs pour un partage aisé. Le bousin devait aussi intégrer un accélérateur de machine learning, que l’on distingue vraisemblablement sur le tiers droit de l’image. Pour la communication avec l'extérieur, en particulier les 4 canaux de DDR4, il vaut se tourner sur les multiples IP visible en haut de la photo ; et, si vous êtes curieux, d’autres clichés sont disponibles sur la galerie du monsieur, montrant notamment l’IHS, semblable aux packages des bleus, ainsi que la taille rikiki du die par rapport au substrat. Reste que le projet est désormais mort et enterré : pour de la concurrence x86 au duo habituel, ça sera du chinois... ou rien !