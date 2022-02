SK hynix a annoncé avoir développé une puce mémoire avec nouvelle architecture dotée de capacités de calcul, la PIM. PIM pour Processing In Memory : une nouvelle technologie qui fournit un début de solution aux problèmes de congestion des données par l'IA ou le big data en ajoutant des fonctions de calcul à la mémoire. SK hynix prévoit de présenter son développement PIM lors de la conférence sur les semi-conducteurs, l'ISSCC 2022, à San Francisco à la fin du mois. La société s'attend à de l'innovation continue pour cette technologie avec une orientation de l'informatique plus centré sur la mémoire vive.

Pour son premier produit qui adopte la technologie PIM, à la différence de Samsung qui l'a associé avec de la HBM, SK hynix a développé un échantillon de GDDR6-AiM (AI pour une fois ne veut pas dire Intelligence Artificiel mais Accelerator in Memory !). La GDDR6-AiM à 16 Gbps ajoute des fonctions de calcul aux puces de mémoire GDDR6. Une combinaison de GDDR6-AiM avec un CPU ou un GPU au lieu d'une DRAM typique, rend certains calculs 16 fois plus rapides, mais on aimerait savoir lesquels. On s'attend à ce que la GDDR6-AiM soit largement adopté pour l'apprentissage automatisé (ah, on y vient quand même), le calcul haute performance et le calcul de données volumineuses.

Côté technique, la GDDR6-AiM fonctionne sur 1,25 V, inférieur à la tension d'1,35 V des produits existants. De plus, le PIM réduit le mouvement des données vers le CPU et le GPU, réduisant ainsi la consommation d'énergie de 80 %. Cela aide donc les appareils qui adoptent ce produit à être moins mauvais pour l'environnement, dixit l'objectif poursuivi par SK hynix, un peu à la manière de MSi. Ce produit étant de la GDDR6, on le retrouvera associé à des GPU, mais plutôt ceux des datacenters dans un premier temps (vu le prix probable) puis peut être dans les cartes de jeux pour aider les tensor cores.



La société nous promet beaucoup avec cette nouvelle technologie de mémoire PIM, avec comme toujours une hausse des performances pour un moindre coût d'utilisation, le tout décliné dans une large gamme de produit. Reste à voir si les bénéfices seront bien là, à quel coût (d'achat cette fois-ci) et si l'adoption et l'adaptation système sera rapide.