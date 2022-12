Tous les acteurs majeurs ont déjà fait leur grande annonce respective en la matière, Micron en premier avec sa NAND 232 couches, puis SK Hynix avec sa NAND 238 couches et Samsung avec sa V8-NAND dont le nombre exact de couches n'a pas encore été annoncé. Chez le premier, la production en volume a en principe démarré le trimestre dernier, ce qui veut dire qu'il va encore falloir attendre un peu avant de voir arriver des SSD l'exploitant.

SK Hynix envisage de faire débuter la production en volume de sa NAND 238L durant la première moitié de 2023. Samsung avait déjà commencé à échantillonner de la NAND à plus de 200 couches mi-2021, mais n'a pas encore dit quand celle-ci arrivera sur le marché. De son côté, le chinois YMTC avait annoncé sa NAND Xtacking 3.0 avec 232 couches en août dernier et il s'avère qu'à l'inverse des alternatives concurrentes, ses puces sont déjà sur le marché !

C'est ce qu'a découvert TechInsights après avoir démonté plusieurs SSD et découvert la NAND TLC 3D 232L de 1 Tb marquée EET1A (sur le die) de YMTC sur le SSD CC700 2 Tio de Hiksemi/HikVision obtenu le 24 novembre. La 4e génération de NAND 3D de YMTC et sa technologie Xtacking 3.0 (une approche différente à celle de la concurrence) n'ont a priori pas grand-chose à envier à l'alternative coréenne ou américaine. Débit et capacité sont du même niveau, avec 2400 MT/s et 1 Gb, et la solution de YMTC est sur le papier même légèrement plus dense par rapport à celle de Micron et de SK Hynix, avec 15.03 Gb/mm² chez YMTC contre 14,6 Gb/mm² et 14,39 Gb/mm² respectivement chez les autres.

Bref, YMTC a donc réussi à produire sa NAND 232L et à l'introduire sur le marché avant ses concurrents, ce qui fait qu'il est désormais théoriquement le numéro 1 de la mémoire flash, prouvant aussi au passage que l'entreprise est bel et bien une adversaire sérieuse et qu'elle a bien rattrapé son retard. Quand bien même cette avance pourrait potentiellement être assez brève, cela n'en reste pas moins un exploit pour cette entreprise fondée en 2016 et par ailleurs très malmenée par les sanctions américaines, rappelons-le. Certes, elle est aussi beaucoup supportée par son gouvernement, mais cet argument vaut en fin de compte à présent pour tous les autres aussi. La suite pourrait néanmoins s'annoncer d'autant plus difficile pour YMTC, compte tenu de la dernière vague de sanctions des USA isolant quasi totalement les entreprises chinoises du semiconducteur des dernières technologies, entre autres. (Source)