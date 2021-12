Bien que Lian Li ait décidé d'effacer les lettres « PC » de la nomenclature, le nouveau O11 Dynamic EVO est bien une nouvelle version du PC-O11 Dynamic, lui-même une variante rafraîchie du PC-O11 qui avait été introduit en 2018 par Lian Li et fut par ailleurs le premier fruit d'une collaboration de la marque avec Der8auer. Entre-temps, cette lignée a beaucoup grandi et a été étoffée d'alternatives telles que le PC-O11D ROG, le PC-O11 Dynamic Razer Edition, l'O11 Dynamic Mini (que nous avons testé) et l'O11 Air Mini. Qu'apporte cette nouvelle version toujours signée Der8auer ?

En bref, l'O11 Dynamic EVO profite d'un bon nombre de petites améliorations à l'intérieur du boitier par rapport au modèle de 2018, comme une meilleure gestion des câbles, des LED RGB à l'avant, plus d'ouvertures en mesh et un mode inversé, et est aussi accompagné de nombreux accessoires pour profiter des nouvelles possibilités ! Ainsi, le boitier vous laissera plus de liberté dans vos choix de configuration, vous n'aurez plus à vous satisfaire de la vue traditionnelle à gauche, puisqu'il sera possible de renverser l'intérieur afin d'avoir une vue par la droite. Pour s'adapter à cette modularité, les I/O ont tous été intégrés dans un boitier amovible, pour lequel 3 emplacements différents sont prévus dans la base du boitier.

Lian Li est allé plutôt fort sur les accessoires, qui feront malheureusement vite grimper la facture. Le constructeur propose le kit classique pour l'installation du GPU à la verticale (70 €), mais aussi un autre kit permettant de monter le GPU en cheminé (90 €), c'est-à-dire parallèle à et en face de la carte mère avec les I/O pointés vers haut. Les deux kits sont en PCIe 4.0. Vous pourrez aussi vous offrir des I/O externes supplémentaires grâce à un second boitier I/O (19 €) et/ou en remplaçant la barre supérieure du châssis avec une autre intégrant le même nombre de ports USB (15 €). Il va de soi qu'il faudra veiller à ce que votre carte mère possède les prises nécessaires pour gérer tout ça. Enfin, la dernière option offerte est celle de substituer la façade en verre par un kit en mesh (20 €).

En somme, l'O11 Dynamic EVO est un refresh pas inintéressant et s'annonçant personnalisable comme assez peu de boitiers le sont à ce jour. L'on ne pourra qu'apprécier le nombre d'options proposées et dont les tarifs ne sont finalement pas tellement excessifs - en supposant que Lian Li ait bien inclus du câble PCIe 4.0 de qualité (qui sont rarement donnés achetés séparément).

Voilà, nous en avons certainement assez dit, d'autant plus que Lian Li a également publié une longue vidéo officielle de 8 minutes et 3 secondes passant en revue tous les différents aspects et particularités du boitier. Vous trouverez cette vidéo ci-dessus, ainsi que le résumé des caractéristiques du nouvel engin, à côté de celles du Dynamic original et de la version XL ROG.