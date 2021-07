L'Agon AG493UCX est l'exemplaire gaming 49 pouces d'AOC, son alternative pour les joueurs aux références de chez Philips et Samsung. Son problème, c'est que l'écran avait été annoncé en 2019, mais il n'est en réalité arrivé sur le marché qu'en décembre 2020 au mieux et début 2021 au pire, et de ce fait certaines de ses caractéristiques n'étaient probablement plus très au goût du jour. De ce fait, les contours d'un AG493UCX ont commencé à se dessiner en Asie sur le site officiel du fabricant, mais l'exemplaire a également déjà été référencé dans plusieurs magasins en République Tchèque, ce qui sous-entend bien que le nouveau modèle ne devrait pas être limité aux seules frontières du continent asiatique.

Physiquement de l'avant, ce serait la même.

Comme vous allez pouvoir le voir par vous-même ci-dessous, il y aura très peu de différence entre l'AG493UCX de 2019 et l'AG493UCX2 de 2021, l'équipement et la majorité des spécifications techniques restent a priori les mêmes. Le seul vrai changement notable apparent est le gain de 45 Hz pour le taux de rafraîchissement, qui atteindra désormais 165 Hz au lieu de 120 Hz et sera de ce fait plus en phase avec les dernières tendances chez les fabricants de dalles, où les écrans de 160 Hz et plus deviennent la norme. D'ailleurs, les spécifications de l'AG493UCX2 rappellent furieusement celles du 498P9Z dévoilé récemment par Philips, il est donc fort probable qu'ils partageront une dalle commune, potentiellement de chez Samsung ou Philips/MMD. Sinon, le nouveau modèle échange aussi une prise DP 1.4 pour une prise HDMI 2.0 supplémentaire — hélas, pas de HDMI 2.1.

Et de l'arrière aussi.

L'AG493UCX est toujours disponible en France auprès de plusieurs enseignes dès 1199 €, mais il semble être moins disponible ailleurs. Il n'est pas a écarter que le fabricant cherche d'abord à vider les stocks, pour ensuite remplacer l'ancien par le nouveau AG493UCX2 quand le moment sera venu et qui ne coûterait a priori pas plus cher. Si vous êtes sur le marché pour un AG493UCX, que les 165 Hz vous intéressent et que vous êtes patient, attendre un peu ne serait pas une mauvaise idée. Cela étant dit, vu l'historique du premier modèle et en étant un peu mauvaise langue, le refresh pourrait avoir autant de chance de débarquer en 2021 qu'en 2023... (Source)