Pas de temps mort chez Iiyama, profitant de ce premier mois de l'année pour nous rappeler ses dernières nouveautés. Après son dernier quatuor G-Master Red Eagle que nous avons pu redécouvrir il y a quelques jours, Iiyama avait aussi lâché la dalle VA pour de l'IPS, le temps d'une nouvelle fournée de quatre nouveaux Red Eagle !

Ce n'est pas n'importe quel IPS, mais le type « Fast » qui se répand de plus en plus chez les constructeurs, une appellation indiquant ni plus ni moins une dalle IPS capable de descendre sous un temps de réaction de 1 ms mesuré en MPRT. Précisément, ces Red Eagle en promettent un juste sous la barre avec 0,8 ms, mais on ne sait pas si ce chiffre est atteint avec ou sans overdrive ni s'il s'agit du temps de réponse typique ou minimum, chaque constructeur ayant un peu sa manière d'interpréter et de communiquer sur ce chiffre. Dans tous les cas, les écrans devraient être plutôt réactifs, puisqu'il faut aussi compter avec un taux de rafraichissement assez sympathique, même si désormais peu exceptionnel pour un écran de jeu récent.

De toute façon, ces Red Eagle ne sont clairement pas là pour révolutionner le genre, mais représentent autant d'alternatives supplémentaires correctes sur le plan technique et abordables pour le joueur qui n'en demandent pas trop. La différence entre les 4 références ? Deux sont 27 pouces et les deux autres 23,8 pouces, et les « GB » ont un pied ajustable en hauteur (visiblement une option « coûteuse »), au lieu de fixe pour les autres, et c'est tout ! Ils sont déjà dans le commerce depuis quelques temps.