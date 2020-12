Oui, Synology fait encore du bruit dans le monde des NAS, avec un nouveau produit assez bien équipé. Pour rappel, la société avait présenté en octobre dernier le DS1621+, un modèle à six baies, pouvant répondre à la plupart des utilisations, mais qui restait toujours bloqué sur des connectiques datées. La marque a aussi récemment annoncé la nouvelle version de son OS DSM, qui passe en beta 7.0 et peut être téléchargé dès maintenant. Revenons en aux NAS, c'est donc une nouvelle mouture qui viendra s'insérer dans le catalogue, le DS1821+, avec comme vous allez le voir des spécifications intéressantes.

On retrouve un serveur équipé de 8 baies hotswap, compatibles avec les périphériques 3.5" et 2.5". Le processeur embarqué est un AMD Ryzen V1500B, un quadcore efficace, moulinant à 2.2 GHz et qui sera épaulé par 4 Go de mémoire vive DDR4 ECC. Cette mémoire sera extensible à 32 Go via deux barrettes de 16 Go, cela impliquera bien entendu de remplacer celle actuellement montée dans le NAS. Il sera également possible de positionner deux SSD au format M.2 en NVME, de quoi faire du SSD Caching. Pour les connectiques, nous avons le droit à quatre port 1 GbE compatible avec l'agrégation de lien pour booster les débits. Pourtant, nous restons sur notre faim, avec une absence de port 2.5 GbE ou plus, presque indispensable de nos jours. Ensuite viendront se rajouter, quatre ports USB 3.0 - arg, pas de 3.1 - et deux ports eSATA. Vous pourrez rajouter quelques connectiques réseau en plus via une carte d'extension, installable avec le port PCI-e 3.0 format X8 et interfacé en X4. Deux moulins 120 mm viennent s'ajouter à la bécane pour refroidir le matos installé. L'alimentation se fera bien entendu via un bloc interne de 250W pour une utilisation typique fixée à 59,8W.

Nous avons face à nous une machine polyvalente, qui devrait répondre à la plupart des utilisateurs. Le NAS est directement disponible à la vente pour un tarif de 949,99$, ce qui est en soit un poil élevé comme chiffre. On pourra confronter ce nouveau venu au QNAP TQ-832X-2G, qui reste tout de même moins bien équipé en matière de processeur ou bien au QNAP TS-H973AX-8G, serveur beaucoup plus véloce et qui pourra s'avérer être une bonne alternative à Synology. Reste que si ce modèle DS1821+ vous intéresse, sachez qu'il est livré avec une garantie de 3 ans, les spécifications détaillées sont disponibles via le lien ci-dessous.