Totalement détaché de la tempête de patch non officiel ayant touché le dernier triple A en date, Cyberpunk 2077, voilà que le noyau Linux se met à jour, en version 5.10 LTS. Ce sigle, signifiant Long Time Support, indique que le noyau aura un support officiel d’au moins 6 ans avant de passer en Super Long Term Support pour une durée pouvant aller jusque... 50 ans ! Pourtant, et de manière assez ironique, cette version n’aura pas fait long feu, puisqu’un correctif d’urgence l’a remplacée, à peine 24 h plus tard, pour faire passer la dernière mouture à la version 5.10.1.

À l’intérieur, des simples annulations de (soi-disant) rustines précédentes concernant le RAID1, RAID10 et RAID6, avec pour simple explication « it causes problems :(». Pour des systèmes permettant de dupliquer les données afin de limiter les risques de pertes, vous comprenez que le fix soit sorti immédiatement, passant outre le cycle habituel de sortie des patchs.

Sinon, cette 5.10 apporte (heureusement !) d’autres changements, listés exhaustivement ici. Pour résumer, cette mouture apporte une meilleure compatibilité pour les CPU en préparant le support de Rocket Lake et Meteor Lake, un meilleur support de Zen 3 côté sondes de température, mais aussi du travail côté GPU avec des patchs des drivers AMD, toujours plus de boulot en vue des sorties prochaines de cartes graphiques sous architecture Xe chez Intel, le support de l’accélération matériel VC4 pour le Raspberry Pi, des manettes de la Nintendo Switch (pratique pour l’émulation !) ainsi qu’un bon tas d’optimisations côté système de fichiers, XFS en tête. Pour télécharger ce noyau, le mieux reste encore d’attendre qu’il soit mis en paquet par votre distribution favorite : à vos modems ! (Source : Phoronix)

À ces annonces, Tux reste stoïque. Tu bluffes, Martoni ?