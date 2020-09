Le succès (parfois virtuel et relatif, certes) d’une compagnie est relativement étroitement lié avec la stature de son PDG et la manière dont celui-ci tient les manettes, que l’entreprise se trouve ou non dans une passe difficile. Bien entendu, les miracles ne se produisent que difficilement sans les bases d’une bonne équipe sur laquelle s’appuyer. De ce fait, ce ne serait pas totalement juste que de dire que le succès d’AMD repose en totalité sur les épaules de Lisa Su, mais sa présence depuis 2012 aux commandes de l’entreprise a définitivement contribué à remettre l’entreprise doucement sur le droit chemin et effectuer année après année les bons choix stratégiques, et on espère bien que ça va continuer comme ça.

Pour découvrir la prochaine vision rafraîchie d’AMD pour le futur, l’entreprise donne d’ores et déjà rendez-vous pour le CES 2021 — qui sera a priori virtuel et tenu du 6 au 9 janvier 2021 — lors duquel Lisa Su partagera la bonne parole AMD-ienne pour la suite des événements ; les sujets seront la recherche, l’éducation, le travail, le divertissement, le jeu vidéo, le HPC, etc. Bref, un peu de tout !

Excited to be back at CES in the first ever virtual CES. So much to talk about out ????. Thank you for the invitation! https://t.co/bVxbfdEJIX — Lisa Su (@LisaSu) September 16, 2020

Ce qui nous intéressera évidemment le plus sera d’en apprendre plus sur les intentions d’AMD en matière de GPU et CPU pour la nouvelle année — rappelons que d’ici là, Ryzen Zen 3 et RX 6000 RDNA2 devraient déjà être dans la place depuis un p’tit moment, ils ont maintes et maintes fois été reconfirmés pour 2020 d'une manière ou d'une autre. La suite sera donc logiquement Zen 4 et RDNA3, alors espérons que ce keynote virtuel de Lisa Su au CES 2021 virtuel nous donnera quelques détails croustillants. Par ici pour connaître le programme (non finalisé) du salon.

Par ailleurs, il y a deux jours, la PDG d’AMD a également été récompensée avec le prix Robert N. Noyce par la Semiconductor Industry Association et qu’elle acceptera le 19 novembre lors du SIA Leadership Forum and Award Celebration ! Le prix Robert N. Noyce (baptisé en honneur de l’homme porteur du même nom, feu le co-fondateur de Fairchild Semiconductor et d’Intel Corporation) est distribué annuellement en reconnaissance d’un PDG ayant contribué exceptionnellement à l’industrie du semi-conducteur en matière de technologie ou de politique publique. Pour couronner le tout, Lisa Su est aussi la première femme a obtenir la récompense depuis la fondation du prix en 1990 !

Encore une belle reconnaissance bien méritée pour la PDG décidément fantastique d’AMD et qui enchaîne les awards/nominations depuis 2018 — comme Businessperson of the Year par Fortune Magazine, Dr. Morris Chang Exemplary Leadership Award par GSA, le top 50 des meilleurs PDG au monde par Barron, l’une des femmes les plus influentes en affaires par Fortune Magazine, l’un des meilleurs PDG au monde par Harvard Business et le top 50 des personnalités de l’année de Bloomberg ! Jensen et Bob vont devoir s'accrocher...