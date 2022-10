Les SSD PCIe 4.0 avaient la réputation d'être chauds, et pas seulement qu'au niveau des débits. Ils avaient besoin d'un refroidissement, souvent passif, fourni avec le SSD et monté d'usine, on pense par exemple aux Corsair et ses multiples séries Core. Avec les SSD en PCIe 5.0, les constructeurs de contrôleurs ont averti que ça serait encore plus chaud, plus que Pascal dans un bar thématique à la Jonquera, c'est dire ! Aussi, les ingénieurs vont devoir se creuser la tête pour mettre au point des refroidisseurs qui permettent aux clients de poser leur SSD M.2 partout sans entrer en conflit avec n'importe quel élément du PCB de la carte maman voire carte fille type carte graphique.

ASRock a trouvé une solution qui a le mérite d'être simple, mais qui est destinée à quelques cartes mères de la firme. Toutes ne peuvent prétendre accueillir cette solution : il s'agit d'un radiateur en hauteur surmonté d'un ventilateur de 3 cm de diamètre x 1 cm d'épaisseur en son sein, débitant 4.92 CFM, et qui vient se poser sur le SSD M.2. Il vient simplement remplacer les classiques et plats radiateurs qui sont montés d'usine avec les mobales. Attention, il en existe 5 types, à choisir en fonction de votre carte AM5 ou Z790.

La liste des cartes compatibles est la suivante, ASRock uniquement :

X670E

• Steel Legend Type 1 ou 2

• Pro RS Type 1 ou 2

• PG Lightning Type 1 ou 2



B650E

• Taichi Type 5

• Steel Legend WiFi Type 1 ou 2

• PG Riptide WiFi Type 1 ou 2



B650/M

• LiveMixer Type 1 ou 2

• Pro RS Type 1 ou 2

• PG Lightning Type 1 ou 2

• PG Riptide WiFi Type 1 ou 2

• PG Riptide Type 1 ou 2



Z790

• Taichi Carrara Type 3 ou 4

• Taichi Type 3 ou 4

• Steel Legend WiFi Type 3 ou 4

• PG Riptide Type 3 ou 4

• LiveMixer Type 3 ou 4

Pour ces cartes, vous pourrez mettre le module M.2 refroidissement actif. Les deux interrogations sont les suivantes : est-ce que le bousin de 3 cm ne va pas émettre un son strident qui pourrait se révéler nuisible à la délicatesse de vos ouïes ? Est-ce que, compte tenu du prix des cartes mères, surtout en B650E et X670E, n'aurait-il pas été de bon aloi de fournir cela d'emblée, sans avoir à passer encore une fois par la case "paye ou meurs !" ? Vu qu'il n'y a pas de prix, on va attendre avant de trancher sur la bonne idée.