Il y a plusieurs semaines, on apprenait qu'ASUS préparait un barebone sauce ASRock Deskmini A300 en un peu plus petit, et destiné à accueillir les Ryzen 4000 sous forme d'APU, les fameux Renoir. Toutefois ceci était une fuite organisée par un site coréen, mais rien d'officiel. Il aura fallu du temps à ASUS pour l'officialiser, c'est désormais chose faite ! Voici le miniPC PN50.

Cette boîte, qui ne moulinera a priori que sous Windows 10, accepte donc les APU Renoir, mais les mobiles uniquement, avec une Radeon Vega 7. ASUS montre, sur sa page officielle, des tests avec le 4800U, en jeu et en applicatif, il est évident que ce genre de CPU ne peut que faire du bien, et dépasser aisément les APU même desktop 3200G et 3400G. Sur les mêmes benchmarks, la firme a utilisé 2 barrettes de 16Go de DDR4 3200, et un SSD PCIe M.2 de 1 To.

L'engin possède également du double USB 3.2 Gen 2 de type-C, du WiFi 6 et de la ratoune bleue 5.0, un récepteur pour pouvoir être piloté par une télécommande, supporte jusqu'à 4 écrans simultanés en UHD, et du double stockage 2.5" + M.2. La garantie est de 3 ans. Il est également configurable (VGA au lieu de DP par exemple). En revanche, l'annonce semble précoce pour le service ASUS, puisque seule la page du survol des fonctionnalités existe, pas celles des détails ni celle du support matériel et des compatibilités. En tout cas, voilà un second acteur, et c'est une excellente chose, afin de booster enfin ces petites machines plutôt anémiques jusque-là.