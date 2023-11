Accouplement GPU + SSD : Asus continue sur sa lancée et met en scène sa 4060 Ti dotée d'un port M.2

Nous en parlions en juillet dernier de cette solution hybride à mi-chemin entre curiosité et idée géniale. Et bien nous y sommes, la carte est disponible et pas qu'au pays des nems, tandis que le constructeur en continue sa promotion sur Blibli, la sino-repompe de Youtube au travers d'oncle Tony, la vedette Asusienne sur le réseau. Le principe du bouzin qui porte la référence DUAL-RTX4060TI-O8G-SSD reste d'utiliser les 8 lignes non utilisées par le GPU ici un AD106, sur les 16 squattées physiquement, pour en faire profiter un SSD NVMe à la même norme du connecteur PCIe.

En effet sur ce modèle final vous pourrez coller un SSD à la norme PCIe 5.0 et profiter de débits idoines, ici jusqu'aux 12,4 Go/s qu'autorise un T700 de Crucial, tout en le maintenant très correctement refroidi : le père Tony faisant la démonstration d'un burn GPU + SSD ou ce dernier reste autour des 50 °C sans pour autant impacter celle du GPU.

Ce dernier prenant place directement sur la carte graphique, il profite de la solution de cooling active de cette dernière, le SSD se retrouvant en sandwich entre le ventirad du GPU et une plaque passive qui en plus rend l'ensemble esthétiquement plus smooth.

Mais ce n'est pas tout, puisque nous sommes à utiliser des lignes utilisant le bus PCIe, le port M.2 traditionnellement utilisé pour un SSD peut négocier tout type de signal. Par exemple celui d'un autre GPU, en vue d'en faire un eGPU. Sur la vidéo, oncle Tony colle donc une seconde carte graphique — une RTX 4090 Evangelion — qui fonctionne tout à fait normalement puisque jouissant d'un lien PCIe 4.0 x4 avec une perte très acceptable, les deux cartes se retrouvant dans cette configuration de bifurcation PCIe dotées de 4 lignes PCIe 4.0 chacune.

On peut à priori bien imaginer d'y adjoindre un switch pour utiliser pleinement les 8 lignes normées en PCIe 4.0 ou 5.0, avec le surcoût qui irait avec. Mais on peut surtout dès lors imaginer — sous couvert du bon support chipset à splitter les lignes PCIe — les montages exotiques permis par une telle solution, affichée là aussi avec un surcoût d'environ 30% par rapport à une 4060 Ti normale... Si toutefois elle trouve un canal de distribution, ce qui semble être la voie empruntée par Asus compte tenu de l'accueil reçu de la solution par le public et les médias.

Image du montage issue de la video via Wccftech