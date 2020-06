Nvidia a lancé un nouveau pilote inaugurant donc une nouvelle branche comme indiqué dans le titre. Il ne s'agit pas seulement d'ajouts, ils vont servir de base aux prochains, au moins jusqu'à l'arrivée des cartes Ampere. Ces Geforce 451.48 sont livrés en version standard, en version DCH (prévue pour fonctionner avec l'UWP de Windows 10), et même en version Studio (des optimisations fournies pour améliorer le GPU Computing).

Qu'y a-t-il dedans ? La grosse nouveauté, qui n'est qu'une confirmation des positionnements de Nvidia vis-à-vis de DX12, et surtout DX12 Ultimate. Comme vous le savez, les spécifications de DXR sont passées en Tier 1.1, ce qui implique l'implémentation du Variable Rate Shading, les Lesh Shader et Sampler Feedback. Cela permet, comme on vous l'avait expliqué, et comme cela était le cas avec les Tier de DX12, de différencier le matériel qui apporte un support complet ou partiel des requis. Vulkan 1.2 est désormais pleinement opérationnel avec les Geforce.

Autre point, ce pilote est le premier à respecter les recommandations GPU pour Windows 10 May Update 2020, le caméléon était resté muet, certainement en prévision de ce lancement de branche. CUDA passe en version 11. Par contre, il y a des choses qui sont corrigées, comme dans le jeu Just Cause 2 qui ne détectait pas CUDA, et donc ne pouvait pas afficher les effets liés au filtre de Bokeh, ou la simulation de la flotte.

Sea of Thieves devrait fonctionner correctement, Resident Evil 2 n'affiche plus de flickering au menu, DMC5 lui aussi ne devrait plus souffrir de flickering sur les objets, G-Sync sur les jeux DX9 fonctionnera même avec la désactivation des optimisations plein écran. Voilà en gros ce qu'il faut retenir !