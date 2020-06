no ragotz

Il y a quelques jours, nous vous avions présenté un test de la carte mère ROG Strix B550-F de chez ASUS, avec de nombreux soucis observés durant l'analyse en profondeur de ce modèle. Cependant, le fabricant contestait les résultats, considérant qu'ils n'étaient pas conformes à ce qu'il avait prévu. Afin de confirmer ou non les propos d'ASUS, nous avons donc procédé à une deuxième analyse en mettant à jour le BIOS à la version 0608, qui est sortie un peu plus tardivement.

Le résultat est simple, la mise à jour du BIOS permet de corriger le problème de compatibilité de la RAM, permettant de charger les profils XMP de chacun de nos kits sans soucis apparents. Nous avons donc revu le test en conséquence, puisque cela change la conclusion et la notation du produit, qui devient en effet plus intéressant à l'achat. Bien entendu, cela ne changera pas l'intégralité du test, mais seulement quelques parties qui n'ont plus de sens aujourd'hui.