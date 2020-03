Luxy68 en rêvait probablement depuis l’introduction du modèle DS120j avec une seule baie l’année dernière, son vœu est désormais exaucé avec le lancement du DS220j par Synology ! Comme son nom l’indique si bien (grâce à une nomenclature assez cohérente pour une fois), le NAS DS220j se distingue dans un premier temps essentiellement par la présence de deux baies 3,5" au lieu d’une seule, de quoi convenir aux usages domestiques un poil plus volumineux et gourmands.

Tandis que le DS120j était venu pour remplacer le DS119j, le DS220j ne remplace pas un DS219j, qui n’a foi de Google jamais existé, mais plutôt le DS218j introduit en 2017 - il était donc plus que temps d’un petit rafraîchissement de cette série de NAS entrée de gamme de Synology.

De plus, le constructeur doit maintenant aussi faire face à la nouvelle concurrence assez féroce de Terra Master, qui propose des solutions NAS aux tarifs plutôt agressifs et des caractéristiques techniques n’ayant pas grand-chose à envier aux solutions des ténors du marché du NAS mainstream, QNAP et Synology. Justement, l’un des derniers NAS Terra Master est le F2-210 présenté en octobre 2019, un modèle deux baies avec un quadcore Realtek moulinant à 1,4 GHz et accompagné de 1 Go de mémoire vive, le tout pour un tarif assez contenu de 159,99 €. Comme nous le verrons ci-dessous, ses caractéristiques sont très proches de la référence dévoilée aujourd'hui par Synology.

Sans plus attendre, voici à peu près tout ce qu’il faut savoir à propos du nouveau DiskStation DS220j, simultanément opposé aux références DS218, DS218+ et DS218j du constructeur afin de pouvoir mieux positionner les différents modèles encore disponibles sur le marché, et distinguer les évolutions par rapport au prédécesseur direct de la gamme. Grosso modo, on constatera que le DS220j évolue d'un cran d'un point de vue matériel par rapport au DS218j et se rapproche un peu des DS218(+), mais la segmentation reste maintenue sur de nombreux détails.

Synology a dit que le DS220j devrait être disponible prochainement, mais sans avoir été plus précis. En tout cas, ce modèle devrait venir se battre directement sur le segment des NAS d’entrée de gamme avec le F2-210 de Cooler Master Terra Master et le TS-228A de QNAP, des modèles abordables et généralement suffisants pour un usage domestique raisonnable ! Bientôt le test ?