Il est vrai que l’on entend surtout parler des SSD PCI-e 4.0 en ce moment et beaucoup de marques ont proposé leurs modèles avec la sortie des derniers RYZEN. Pourtant, les SSD SATA ont encore de beaux jours devant eux, proposant un coût par Go moins élevés et bénéficiant d’une technologie plus mature, ce format tend à s’imposer comme un indispensable dans nos machines, surtout en remplacement d’un vieux disque dur. Cette fois-ci nous allons parler de ADATA, qui lance un nouveau SSD dans sa gamme Ultimate, le SU720. La marque insiste sur la fiabilité du produit et sur les performances, ceci grâce à un cache intelligent. Moué…

Nous retrouvons donc un SSD en SATA 6 Gb/s utilisant de la mémoire NAND 3D avec une mise en cache intelligente en mode SLC — comme sur la majorité des SSD contemporains. À noter que le SSD n’est a priori pas équipé d’un cache DRAM et sera donc forcément moins rapide en pratique que ceux en étant équipés. Ce modèle semble utiliser de la mémoire QLC, du moins c’est ce que l’on peut supputer à la vue des débits, mais il pourrait toujours s'agir de NAND TLC. On pourrait penser qu’il est le remplaçant du SU630 qui affiche des caractéristiques assez similaires et justement utilise de la QLC. Sinon, la marque fournit son propre logiciel SSD Toolbox permettant de suivre la durée de vie du SSD mais aussi d’effectuer des diagnostics préventifs.

Ce SSD est donc simple à placer, sur le papier, les performances ne se démarquent pas du tout par rapport à la concurrence. La plupart des SSD proposent des débits similaires ou meilleurs, et sur le Kingston A400 - trouvable à 120 euros - par exemple, on se trouve sur un même niveau de prestation. Nul doute qu'il sera généralement plus bénéfique pour vous d'ajouter une petite poignée d'euros pour s'orienter sur un modèle avec DRAM, comme un Crucial MX500, pour ne citer que lui, et profiter d'une endurance bien supérieure.

Finalement, ce SU720 n’est rien de plus qu’un SU750 low-cost amputé de DRAM et à peine meilleur qu’un SU630, sûrement avec un contrôleur Realtek similaire. Le produit est garanti 3 ans, ce qui est faible quand l’on sait que les autres marques proposent parfois 5 ans, mais cela va de pair avec une endurance n’étant pas des plus folles — et comme par hasard, pas très mis en avant. Ce SSD SU720 de chez ADATA est disponible dès maintenant en version 500 Go et 1 To.