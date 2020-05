Cela devait bien arriver un jour : Apple, le partenaire de — désormais — longue date d’Intel, a rafraîchi il y quelques jours sa série de MacBook Pro version 13". Et, partenariat oblige, le CPU embarqué est un Intel, et plus précisément un Comet Lake ... dont nous sommes peu surpris d’y voir un i7 maximum, et non un i9, l’option « radiateur ambulant » ayant raisonnablement été abandonnée.

Vous aussi, soyez un Pro GamerZ avec DOTA 2 sur votre Macbook Pro !

en or massif Rétina TrueTrone de 2560x1600 px (caractéristique qui n'est même plus affichée sur la page d'accueil officielle). Le CPU ira de l'i5 à l'i7, tous quadcore de 10ème génération pouvant afficher les 4,5 GHz en boost dans un frigo , et la RAM s'affche en LPDDR4X (par bloc de 16 Go ou 32 Go seulement). La connectique est, quant à elle, plutôt fournie pour un Mac, avec un port casque (résistant !) et 4 ports ThunderBolt 4 acceptant la recharge. Si l'objectif de la pomme est de n'utiliser plus que ce standard, elle touche ici aux limites des CPU Intel actuels. Pour le sans-fil, rien d'extravagant : du WiFi ac et la dent bleue 5.0, nous n'en attendions pas moins ; rajoutez à cela la caméra frontale 720p, une batterie de 58 Wh et une masse totale de 1,4 kg. Mais, surtout, le clavier reprend le robuste Magic Keyboard, et dit adieu définitivement au trop fragile Butterfly vivement critiqué . Attention, notez que les anciens MacBidules, à base de CPU de 8ème génération, sont toujours en ventes et forme « l'entrée de gamme » des Macbook Pro, qui débute à 1 499 €.